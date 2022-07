El Ayuntamiento de Cambados contrata un hospital de campaña y una ambulancia para la Festa do Albariño

Durante las noches del viernes o del sábado de la semana grande de la Festa do Albariño pueden congregarse en Cambados hasta 50.000 personas. Unas cifras que, necesariamente, conllevan un mayor número de incidencias que requieren asistencia sanitaria. Por ello, el concejal Constantino Cordal ha solicitado telefónicamente al gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés que refuerce el servicio durante esos días, “pero me ha respondido que no puede garantizarme refuerzo alguno”, declara Cordal.

El Ayuntamiento de Cambados ultima estos días todos los detalles de la próxima edición de la Festa do Albariño, uno de los eventos más multitudinarios de Galicia, y que está declarado de Interés Turístico Internacional. Este año será más especial si cabe, puesto que el Concello celebrará el 70 aniversario de la fiesta ampliando hasta diez el número de días con actividades. Además, tras dos años de moderación por el COVID, se espera que el Albariño que se avecina reúna incluso a más gente que los anteriores a la pandemia. Cordal solicitará por escrito al Sergas el refuerzo de la atención sanitaria en Cambados al menos durante las jornadas centrales de la fiesta, pero el concejal ya se teme que será en vano. Recientemente, conversó con el gerente del área, José Ramón Gómez, y este ya le trasladó que hay tan pocos médicos en el mercado laboral que le resulta imposible garantizarle la ampliación de personal en el Punto de Atención Continuada (PAC) durante las fiestas. El Ayuntamiento solicita que el PAC tenga tres médicos y tres enfermeros y que la medicalizada de Portonovo se traslade a Cambados al menos un par de noches “Lo que le pedimos es que durante esos días haya tres médicos y tres enfermeros en el PAC (servicio de Urgencias), y que el fin de semana se traslade a Cambados la ambulancia medicalizada que durante el verano está en Portonovo”, señala Cordal. Pero temiendo que ninguna de las dos peticiones será atendida, el edil de Sanidade está ya en contacto con empresas del sector para reforzar el servicio con cargo a los fondos municipales, como ya se hizo en ediciones anteriores de la fiesta. Eso sí, en esta podría ser necesario ampliar las dotaciones en previsión de que haya más gente o sean necesarias durante más noches. La previsión inicial del Ayuntamiento de Cambados pasa por habilitar un hospital de campaña junto al centro de salud, así como una ambulancia. En principio, y a falta de que se concreten los contactos de Cordal con las empresas, el hospital funcionaría durante al menos cinco días, y estaría atendido por un equipo de enfermeros y técnicos sanitarios, habida cuenta de que las incidencias que se producen con mayor frecuencia en la fiesta de Cambados son cortes con cristales e intoxicaciones etílicas. La ambulancia, por su parte, estaría operativa las dos noches de más afluencia (que se presume que serán las del 5 y 6 de agosto, viernes y sábado), y estaría dotada de un médico, un enfermero y un técnico. Constantino Cordal, portavoz de Somos Cambados, considera imprescindible contar con una dotación sanitaria suficiente durante el Albariño, y se muestra muy crítico con la Consellería de Sanidade, “porque no está siendo capaz de gestionar con eficacia”. “Lo que está sucediendo es escandaloso. Los votantes del Partido Popular deberían reflexionar sobre la situación de la sanidad pública gallega antes de volver a votar”. Sin médicos en Vilagarcía En los últimos días se están sucediendo las protestas en las poblaciones arousanas por la falta de medios en los centros de salud. A las ya conocidas de Cambados, A Illa y O Grove, se sumaron ayer las de Podemos-Marea da Vila, que denuncia que el PAC de Vilagarcía quedó sin médico en varias guardias de días pasados porque solo estaba operativo un profesional y tuvo que salir a atender otras urgencias externas. La portavoz, María de la O Fernández, indica que los pacientes tuvieron que soportar largas esperas o ir directamente a Urgencias del Hospital do Salnés. En su opinión, la posición del Sergas es reprobable, pero también lo es la del gobierno municipal, “que se pone medallas por la construcción futura del centro de salud en la Comandancia, pero no hace nada con la necesidad de atención de los vecinos (...) Lo único que hace es callar porque igual no le interesa enfadar al Sergas con el que de repente mantiene tan buena relación”. Test de antígenos solo para vulnerables En el PAC de Cambados hubo guardias con un solo médico, por lo que se adoptaron algunas medidas, como restringir los test de antígenos de COVID solo a personas vulnerables o con síntomas moderados, o la de dejar para el final a pacientes con patologías benignas. Versión del Sergas sobre el bebé sin atender en Cambados El Sergas explica, en relación a la pareja de Cambados que ha tenido que pasar en la sanidad privada la primera revisión médica de su hija recién nacida porque en el centro de salud le anularon la cita dos veces, la gerencia del área sanitaria replica que se les ha marcado la consulta para el 8 de julio (este viernes). El área sanitaria explica que lo primero que tratan de hacer cuando hay ausencias de personal es acudir a las listas de sustitución, y que cuando no hay profesionales disponibles en dichas listas es cuando se trata de compensar las bajas con ampliaciones de jornada remuneradas de los compañeros del trabajador ausente. Cuando esta fórmula tampoco es posible se derivan los niños a los médicos de familia, que disponen de formación específica en puericultura y pediatría. El área sanitaria señala que cuando todas estas alternativas fallan, el pediatra que está operativo debe priorizar la atención a las patologías, razón por la cual las revisiones periódicas se demoran en el tiempo. El gerente del área Pontevedra-O Salnés, José Ramón Gómez, ha manifestado que la falta de médicos requiere de una actuación coordinada a nivel estatal, puesto que se está produciendo en varias comunidades autónomas, gobernadas por diferentes partidos.