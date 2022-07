Es cierto que los tiempos son complicados, pero sorprende que mientras estoy acompañando en la sala de espera de urgencias del Hospital del Salnés a mi hermana, para ser atendida (situación desagradable y tensa), alguien que debiera estar en la misma tesitura (esperando a ser atendido o acompañando a un familiar o amigo) se dedique a hacerse con un bolso en un despiste lógico y natural del momento.

No deja de sorprenderme para mal, por desgracia, que un ser que como yo se supone “inteligente” (así se dice de nuestra especie) tenga semejante y miserable comportamiento fuera de un lugar así pero todavía es más sorprendente en un lugar como ese, en una situación tan angustiosa y vulnerable como esta. Poca empatia se demuestra...está claro que algunos no la conocen, no tienen ninguna sensibilidad y todavía menos conciencia, ...¿Se la habrán extirpado?... Espero que sean los menos, solo así se puede entender que semejante especie que no es la mía pueda dormir tranquila.

*Hermano de una paciente