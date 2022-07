La falta de mujeres en ciclos de FP como mecatrónica contrasta con la demanda de las empresas

Algunos de los ciclos de Formación Profesional del IES Fermín Bouza Brey demandan una mayor presencia de mujeres para poder atender la demanda que le hacen llegar las empresas. El ejemplo más evidente de la situación es el que se está viviendo en el ciclo superior de mecatrónica donde la presencia femenina se reduce a una única persona entre los cuarenta matriculados el pasado curso entre la rama dual y la ordinaria.

Daniel Sineiro, profesor tutor de la especialidad, tiene muy claro que “por la razón que sea, la mecatrónica no figura entre las opciones de formación de las mujeres. Lo que quizá no se sabe es que es una rama muy demandada a nivel laboral porque se refiere a todo lo que supone el mantenimiento industrial en hospitales, empresas o diferentes centros de trabajo”.

La rama dual es la que se desarrolla en horario de tarde mientras que el curso ordinario se ciñe a las mañanas. En ambos casos la formación es de dos años.

Este bajo índice de matriculas femeninas en la rama de mecatrónica choca de manera frontal con las peticiones de unas empresas que quieren promover la entrada de mujeres en sus plantillas. Las mismas que vienen marcadas por una abrumadora presencia de hombres. En este sentido, las prácticas que ofrece esta posibilidad de formación es un aliciente añadido. Cabe destacar que en el caso de la modalidad dual, seis meses se dedican a la parte teórica en el propio instituto de Fontecarmoa y la otra mitad del año cuenta con un enfoque enfocado a la introducción en el mercado laboral.

La marinense Andrea Regedor es la única chica que este año ha completado el curso en esta especialidad enfocada al mantenimiento industrial. A sus 23 años, decidió enfocar su formación hacia el formato dual, llamado así porque permite compaginar los estudios con cualquier otra actividad en horario de mañana. A ello hay que añadir que, gracias a la Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga), los estudiantes pueden gozar de prácticas remuneradas durante seis meses en diferentes empresas.

“Reconozco que a mí siempre me gustó la mecánica y la automoción. No pude matricularme en el FP dual hasta el año pasado y tenía muchas ganas de hacerlo, pero estaba trabajando y no pudo haberlo hecho antes”, apunta la marinense.

Prejuicios y estigmas

Esa escasez de mujeres en el ciclo de mecatrónica supone además que no se hayan podido atender alguna de las solicitudes que pedían igual número de mujeres que hombres para la realización de prácticas. Daniel Sineiro ahonda en que los prejuicios que rodean a esta posibilidad laboral es algo que está condicionando la llegada de más chicas. Sostiene a este respecto que “es un trabajo eminentemente técnico que nada tiene que ver con la mecánica antigua que requería más fuerza física. Se puede asociar erróneamente a alguna estigmatización, pero el mantenimiento industrial es un nicho de trabajo para muchas personas y en el que las mujeres cuentan con escasa presencia, pese a la tendencia actual de paridad entre sexos, siendo además un sectos muy bien remunerado”.

Añade además el tutor del curso la posibilidad que ofrece el curso de mecatrónica. “Pocos saben que un ciclo como el que se desarrolla en el IES Fermín Bouza Brey vale también como vía de entrada a cualquier ingeniería con la ventaja de acceder ya con una titulación académica”, concluye el tutor.

La primera mecánica en la historia de Ence

El pasado 4 de abril, Andrea Regedor inició su periodo de prácticas como mecánica en las instalaciones de Ence. “A los pocos días de empezar me dijeron que era la primera mujer que trabajaba en ese sector en la historia de la empresa”. Una cuestión que destaca por encima de todo es que “la integración fue plena desde el primer momento. Todo el mundo me ayuda y me facilita las cosas, pero no solo conmigo por ser mujer porque el ambiente laboral es muy sano”.

En esa misma línea, la joven marinense subraya que “es muy importante que los estudiantes tengamos acceso a la realidad de las empresas. Es una prueba de fuego que es necesaria porque pasas a conocer lo que es un día a día en una empresa y todo lo que conlleva”. Aunque de momento no en la especialidad de mecatrónica, Andrea Regedor sí percibe una presencia femenina creciente. “Hay más mujeres de las que yo me esperaba en un primer momento. Todavía hay mayoría de hombres, pero se ve que cada vez priman más las capacidades que el sexo y eso es lo mejor”, añade. Por último, deja claro también que “mis propias amigas apuestan más por otro tipo de formación, pero yo creo que en el mantenimiento industrial deberíamos ser más porque además estamos solicitadas”.

“Hace veinte años no se pensaba en una mujer para estos trabajos, pero lo que se debe valorar es la capacidad”

“Todas las mujeres debemos ser lo que queramos ser y elegir la formación que más nos convenga. Sin prejuicios, porque lo único que hacen es valorar como se debe cualquier decisión”. Son palabras de Andrea Regedor quien eligió la mecatrónica como camino para encauzar su futuro laboral. Su elección del IES Fermín Bouza Brey como alternativa de estudio se vio reforzada a tenor de la calidad que destaca en cuanto a formación, “tenemos todo tipo de material y de equipamiento para tener una muy buena formación. Todos los profesores son muy amables y te facilitan cualquier tipo de labor. El taller también está muy bien dotado y la integración con los compañeros fue genial desde el primer minuto”.

Pese a ser la única chica entre los 40 matriculados, Andrea Rouco considera que se están dando importantes pasos adelante en materia de inserción laboral. Tal y como ella misma apunta, “hace veinte años no se pensaba en una mujer para este tipo de trabajos, pero lo que se debe valorar es la capacidad. Yo me siento una más entre mis compañeros, todos partimos de las mismas condiciones y recibimos la misma formación. La mejor noticia será cuando deje de ser noticia que hay mujeres mecánicas”. En esta línea anima a cualquier mujer a matricularse en la rama de mecatrónica ahora que el periodo para formalizar el alta está activo en Fontecarmoa.