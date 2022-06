Juzgados especializados en narcotráfico para una lucha eficaz

La creación de juzgados especializados en narcotráfico, a semejanza de los de violencia contra la mujer; actualizar la legislación sobre los delitos contra la salud pública de modo que se facilite la investigación policial, con garantías al estado de Derecho; o mayores medios para perseguir a las bandas del crimen organizado; son las principales bazas que se plantean organizaciones como la Fundación Galega contra o Narcotráfico, con sede en Vilagarcía, para luchar de forma eficaz contra esta lacra.

“Hay que dirigir el foco al principal problema que radica en que el consumo de todo tipo de drogas se ha normalizado, pero se prefiere hablar de si conviene o no legalizar el uso del cannabis con fines medicinales”, lamenta Fernando Alonso, gerente de la organización antidroga que advierte de en vez de mejorar, la situación está lejos de resolverse.

Se conmemoraba ayer el día contra la droga, declarado por Naciones Unidas, para que la sociedad tome conciencia de la necesidad de poner freno a una actividad que parece se le está yendo de las manos.

“Como observamos, este año no hubo grandes alijos de droga, lo que supone que el mercado está muy abastecido”, explica Alonso quien recuerda que las organizaciones no solo utilizan las rutas conocidas sino que además tienen muy fácil eludir los controles policiales en un continente en el que casi no existen fronteras.

Según los datos a los que ha tenido acceso la Fundación, las organizaciones han diversificado su actividad con lo que les resulta mucho más sencillo burlar cualquier cerco policial, pues unas veces se “bajan al moro” y otras recurren a potentísimas y veloces narcolanchas de apoyo a los buques nodriza que les esperan en medio del Océano Atlántico.

“Les da igual uno u otro mercado. El hachís y la marihuana llega de Marruecos y la cocaína por el Atlántico como siempre, para ser distribuida desde Galicia al resto de Europa”, explica Alonso. Pero sobre todo le preocupa la entrada de heroína desde los países del Este, que realizan la ruta al contrario y Galicia es mercado finalista”, explica.

Alonso se muestra especialmente preocupado por la acción de las mafias del Este, que llegan desde la frontera rusa, los albano-kosovares o los turcos: “Son gente sin escrúpulos, a los que la vida de los demás no les importa nada”, argumenta el experto arousano.

La Fundación contra o Narcotráfico afirma que se trata de un asunto que debería estar ya en las agendas políticas de todos los países, para no llegar a una situación de no retorno, como la que se ha vivido y viven en otros países: háblese de Colombia, Venezuela, Brasil.... Tampoco se puede olvidar el papel de Marruecos, principal cultivador y “exportador” de hachís y marihuana, “drogas que en absoluto son inocuas, que provocan unos trastornos mentales a los consumidores que pueden resultar muy peligrosos”.

De ahí que la asociación reclame una intervención más eficaz de los órganos judiciales, que en opinión de los colectivos tienen en estos momentos las manos especialmente atadas a la hora de perseguir y castigar este tipo de delitos de extrema gravedad.

Menos escuchas policiales

“Que autoricen una escucha, que permitan situar una baliza en un coche o en una embarcación u obtener otro tipo de pruebas es cada vez más complicado porque la ley es especialmente garantista con estos sujetos”, lamenta el gerente de la Fundación vilagarciana.

Sustancias muy peligrosas con fines sexuales Uno de los nuevos usos de sustancias tóxicas especialmente alarmantes es el que atañe a la indemnidad sexual y que ha aumentado de forma muy significativa en zonas de ocio por lo que debe hacerse una llamada especial en verano por el aumento de fiestas en locales y pueblos. La burundanga, el popper y otros químicos que anulan la voluntad y memoria se están convirtiendo en un motivo de alerta, si bien la persecución de este tipo de comportamientos delictivos viene dificultado por el bajo nivel de denuncias oficiales por motivos de todos conocidos, a saber: la “vergüenza” que puede padecer la víctima de una violación o la desmemoria, en tanto que las sustancias que ingieren involuntariamente les impide saber lo que realmente les ha ocurrido. El gerente de la Fundación Galega Fernando Alonso reconoce que es necesario intervenir cuanto antes pues ya no son casos aislados los de jóvenes que han precisado acudir a urgencias o que aparecen desorientadas y semidesnudas sin saber dar explicaciones sobre lo ocurrido.

Alonso es consciente de que los narcotraficantes también han evolucionado considerablemente en los últimos años y cuentan además de con dinero y todo tipo de medios, con abogados y asesores que ya están curtidos en defensas tópicas, de modo que la invocación de indefensión y hábeas corpus, sobre dilaciones indebidas, irregularidades en las bovinas que recogen grabaciones telefónicas o aquellas otras relativas a aspectos mucho más abstractos como la protección de datos personales, han permitido a sus clientes quedar en libertad o sufrir condenas de escasa cuantía. “Hay la convicción en la sociedad de que a este tipo de personas se les deja entrar por una puerta pero enseguida salen por la otra”, expresa con una clara intención de ser metafórico.

Es por ello que Alonso se muestra gratamente satisfecho con la celebración del Día contra el Narcotráfico pues permite poder sacar a la palestra la grave situación actual. “El libre movimiento de estos criminales me preocupa enormemente, pues su sola presencia es una amenaza para cualquier país”, añade.

“Que una banda criminal peligrosa se asiente en España es cada día mucho más plausible”, pues como indicaba anteriormente “han diversificado su negocio, de tal modo que esta semana viajan a Marruecos para adquirir hachís y generar unos ingresos, para después invertir ese dinero en un cargamento de cocaína que en otros tantos días “ya se está vendiendo en Berlín”. “No hay fronteras y, por tanto, les resulta muy sencillo cruzar de un país a otro”, explica el experto arousano.