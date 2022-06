Houbo dúbidas case ata última hora debido ás malas condicións meteorolóxicas. Pero finalmente o tempo portouse e a Volta a Arousa en Dorna puido celebrarse sen problemas.

Máis dunha vintena de embarcacións tradicionais anotáronse nesta proba e déronse cita sobre as catro da tarde na praia da Canteira, no Bao, de onde saíron para navegar pola ría de Arousa izando a súas velas. Unha bonita estampa que moitos veciños non quixeron perderse.