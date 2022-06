Después de dos años sin grandes hogueras, Arousa tenías ganas de San Juan. Vaya si tenía. Prueba de ello fueron las más de 1.600 solicitudes que recibieron los ayuntamientos de la comarca para la organización de cachadas. Vilagarcía se llevó la palma, con 327 comunicaciones, 23 de ellas para reuniones en la playa de A Concha-Compostela, una en la de Bamio y otra en la de Canelas. También hubo barbacoas en establecimientos hosteleros y hogueras en fincas privadas.

Aunque este año tampoco se celebró la tradicional sardiñada de Zona Aberta en el arenal urbano, el meollo estuvo en O Piñeiriño, donde la comisión de fiestas “San Xoán As Pistas” puso toda la carne en el asador para que vecinos del barrio y de otras zonas del municipio disfrutasen de una noche memorable.

Sardinas por las nubes

Pero antes, churrasco y sardinas para abrir boca en una época del año en la que, como dice el refranero popular, “en San Xoán a sardiña molla o pan”. E incluso el bolsillo, pues tras unos días con precios asequibles, ayer se pusieron por las nubes, alcanzando el kilo los 15 euros en algunos mercados de la comarca.

Antes de las ocho de la tarde los organizadores ya estaban preparando las brasas. El cielo no presentaba su mejor cara pero en las Pistas (como coloquialmente se le conoce a este populoso barrio con más de 2.500 habitantes) la lluvia no iba a aguar la fiesta bajo ningún concepto. Para ello la organización repitió la experiencia del último año (2019) e instaló una gran carpa bajo la que gozar de la noche más mágica y corta del año, lloviese o no.

Los asistentes pudieron disponer de mesas y bancos en los que cenar sentados antes de mover el esqueleto con la música de la orquesta New York, que se encargó de protagonizar la verbena. También hubo discoteca móvil y DJ.

A medianoche, como manda la tradición, se encendía la gran cachada de San Juan para espantar a las meigas.

Hoy es festivo en Galicia y la comisión de fiestas As Pistas ha ampliado la programación a la jornada del 24 con hinchables y fiesta de la espuma (si la meteorología lo permite) para los más pequeños de la casa. Será de 17.00 a 20.00 horas y la participación es totalmente gratuita.

Por la noche regresará la mejor música a O Piñeiriño con La Duendeneta y Pablo Balseiro.