El Arosa ha sumado una nueva incorporación a su plantel. Se trata del joven atacante de 20 años Hugo Barcia, procedente del Valladares donde la pasada temporada, en Preferente, alcanzó los diez tantos en su cuenta particular.

El acuerdo entre ambas partes es por dos temporadas. Por su parte, el nuevo jugador arlequinado apunta que “me gusta regatear e ir hacia portería”, explica tras rechazar otras ofertas de Tercera División. “Creo que la del Arosa es la mejor opción, por el objetivo ambicioso que tiene, la afición y su estadio”, añadió.

Luisito Míguez, técnico del Arosa, también se refirió a la llegada de Hugo Barcia apuntando que “es un jugador que conozco bien. Tiene muy buenas condiciones y mucha hambre como futbolista. Puede jugar por dentro y por fuera y tiene gol. Es una apuesta de futuro porque aún le quedan dos años como sub 23”.

Renovación rechazada

Por otro lado, la marcha de Pablo Porrúa se suma a la de otros jugadores importantes de la pasada temporada. El mediapunta de Bertamiráns apuntó que su vuelta al Estradense se produjo en buena parte por no recibir una oferta formal por parte del Arosa. En este sentido, el propio Luisito aclara que “él sabe que fue el primer futbolista con el que hablé para renovarle. Le aconsejé como si fuera mi hijo, pero el quería jugar en 2ª RFEF. Me senté con él dos veces y esperé hasta el 30 de mayo a su contestación. Porrúa eligió irse al Estradense y yo solo le puedo desear suerte. Toca asumirlo, pero decirle no al Arosa me parece muy osado”.