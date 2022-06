La Xunta asume que son justificadas las quejas por los retrasos del Imelga

La Vicepresidencia Segunda de la Xunta de Galicia se compromete a tratar de desbloquear “cuanto antes” los retrasos que acumula el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en la emisión de los informes psicosociales. El departamento que dirige Diego Calvo, y que tiene las competencias en el área de Xustiza, explica que ya conocen el problema y que están trabajando en una solución.

“Desde la Xunta ya se está trabajando en la solución de los problemas existentes respecto a la demora de los informes psicosociales que emite el Imelga, consciente de la situación en los juzgados de familia”, apuntó Vicepresidencia en un comunicado. Por ello, “la Dirección Xeral de Xustiza está trabajando, de la mano del Imelga, en el desarrollo de medidas a corto y medio plazo para desbloquear cuanto antes esta situación”.

La Xunta argumenta que los retrasos del Imelga se deben a una conjunción de factores, como “el incremento de casos que solicitan informes psicosociales”, o la declaración del estado de alarma en 2020, con la consiguiente suspensión de los plazos procesales. Vicepresidencia cita también la entrada en vigor de la ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, que provocó que el número de informes se incrementase, “de forma exponencial”.

El Consello da Avogacía Galega ya trasladó sus peticiones al conselleiro Diego Calvo

Los retrasos en la emisión de los informes psicosociales del Imelga fueron denunciados por abogados arousanos, tras ver que los estudios que solicitan ahora no estarán listos hasta 2024. Estos informes son necesarios en muchos pleitos en los que se está debatiendo la custodia de los hijos o el régimen de visitas, y cuando se solicitan se suspende el procedimiento judicial. Esto provoca que si el dictamen del equipo psicosocial se demora en exceso pueden producirse situaciones anómalas, como que un padre no pueda ver a su hijo durante meses, o que una de las partes no reciba la pensión alimenticia.

Las quejas de los letrados fueron secundadas a preguntas de FARO por los Ilustres Colegios de Abogados y de Procuradores de la provincia de Pontevedra. El Consello da Avogacía Galega también es conocedor del problema, y el vicepresidente ya le expuso al conselleiro Diego Calvo la necesidad de agilizar los informes del Imelga en un acto institucional celebrado el pasado 10 de junio.