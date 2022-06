El reconocimiento como deporte del "pole dance" tiene en Ribadumia uno de sus activos

Ribadumia se ha convertido en una pequeña aldea gala del “pole dance” gracias al trabajo que desarrolla Eva Lede en las instalaciones del Centro Artístico Chassé. Conseguir que esta disciplina pase a tener el mismo reconocimiento que cualquier otro deporte se ha convertido en una motivación para sus practicantes, en su abrumadora mayoría mujeres.

Con este propósito en los últimos meses se ha constituido la asociación Pole Sport Salnés. La propia Eva Lede sostiene que “nace con la intención de que nuestra disciplina se convierta en un deporte a todos los efectos. Para ello necesitamos que se configure una federación que defienda nuestros intereses y podamos tener los mismos derechos que cualquier deporte en cuanto a instalaciones y demás”.

Entre las características de esta disciplina que la entrenadora compara a cualquier otro deporte son las que se refieren a la necesidad de “elasticidad, flexibilidad y las cerca de 600 calorías que se queman en una sesión. También requiere de fuerza y de coordinación. Es algo más calisténico que de trabajo de pesas, pero hay mucho trabajo físico como en cualquier otro deporte. Es una modalidad novedosa, pero en la que estás en un continuo aprendizaje”.

El “pole dance” cuenta asimismo con tres modalidades diferentes. Una es el pole sport, más centrado en lo deportivo; el pole artístico, que se basa en una mayor expresión corporal; y por último el pole exotic, en el que no se puede realizar sin tacones de 18 centímetros como mínimo.

Es una modalidad novedosa, pero en la que estás en un continuo aprendizaje Eva Lede - Entrenadora de pole dance en Ribadumia

Luchar contra la identidad del “pole dance” con actividades propias de clubes nocturnos es otro de los caballos de batalla de esta disciplina. Eva Lede explica a este respecto que “hay mucha información equivocada. Es una disciplina que nació en Asia hace más de 200 años. No se trata de nada vulgar ni ordinario y hay muchísimo trabajo de coreografías, gimnasia de suelo, acrobacias, pero lo que pasa es que mientras no se conoce realmente ni se ve como se entrena, se tiende a pensar en lo que no se debe. Deberían practicarlo para que se vea lo deportivo y artístico que es y los beneficios que tiene”.

Un total de 90 mujeres, con edades comprendidas entre los 7 y los 50 años, entrenan a diario en las instalaciones del Centro Artístico Chassé. Allí, sobre las cuatro barras instaladas a tal efecto, el equilibrio, la habilidad y la fuerza son la base del entrenamiento de una modalidad que pretende incluso alcanzar la condición de olímpica lo antes posible.

De este modo, el festival de fin de curso que se celebrará en el Auditorio de A Senra este viernes (19.00 horas) se convertirá en todo un escaparate del trabajo que se viene realizando. Allí, además de presentar a la asociación Pole Sport, también participará la asociación de danza A Saleta de Meis, así como las diferentes especialidades que se imparten en el Centro Artístico Chassé como con los casos de capoeira, gimnasia rítmica, zumba, ballet o yoga, entre otras.

Será un espectáculo que no llegará a las dos horas de duración y que tendrá entrada gratuita.