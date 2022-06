“Merca filliñ@ merca, en galego!". Así é a campaña para "galeguizar" o comercio de Vilagarcía

Carlota Magán Cascallar gañou por segundo ano consecutivo o concurso do deseño para ilustrar a campaña do IES Castro Alobre “Fomento do uso do galego no comercio local”, unha iniciativa do departamento de Normalización Lingüística do centro na que colabora o Concello de Vilagarcía coa impresión de carteis y cadernos.

Esta alumna de terceiro da ESO debuxou unha muller de avanzada idade cun cesto á cabeza que anima á xente a consumir no pequeno comercio co lema “Merca filliñ@ merca, en galego!”. “O deseño xurdiu pola campaña. Que mellor que as avoas para representar a tradición, calidade e proximidade do comercio local. O de “come filliño, come” mudeino por “merca filliño, merca”, explicou Carlota, acompañada dos dous finalistas, Sabela Fernández Blanco e Tiago Vence Nieto, ámbolos dous de segundo da ESO. “Non sexas papán, merca no comercio local!” é o eslogan de Sabela, mentres que Tiago decantouse por incluir a gheada tan típica das nosas Rías Baixas na súa proposta: “Ghústache? Pois para de pensar e lévao oh!”. A coordinadora do servizo de Normalización Lingüística do instituto Castro Alobre, Ángela García, explicou a dinámica do certamen, no que este ano participaron unha vintena de estudantes. En “situación desfavorable” Pola súa banda, o concelleiro de Educación, Argimiro Serén, felicitou a Carlota, Tiago e Sabela pola súa labor, así como tamén ao equipo de Normalización Lingüística do centro. “No Concello estamos abertos a colaborar sempre nestas iniciativas, xa que a lingua galega está nunha situación claramente desfavorable. Anímovos a que sigades con estas campañas. Aquí estamos a ver a grandes publicistas e deseñadores”, expresou o edil socialista. “La clave en los estudios está en ser constante, hay que trabajar y llevarlo todo al día" Serén aproveitou a súa visita ao instituto para destacar publicamente os resultados de Clara Senín Sánchez, unha alumna do Castro Alobre que acadou unha das mellores cualificacións de toda Galicia na ABAU, un 13,8. Distribuiranse cinco mil cadernos e sesenta carteis O Concello de Vilagarcía colabora na campaña “Fomento do uso do galego no comercio local” coa impresión de 5.000 cadernos cuxa portada é o deseño gráfico gañador, é dicir, o de Carlota Magán. A administración municipal adicou 3.327,5 euros a este fin. A coordinadora de Normalización Lingüística do instituto, Ángela García, engadiu que se distribuirán entre os comercios de Zona Aberta sesenta carteis cos eslogans dos traballos finalistas (de Sabela Fernández e Tiago Vence). Con respecto aos blocs de notas, repartiranse o martes 28 entre os viandantes “se o tempo acompaña”.