Vilagarcía recurrió a la red de la Mancomunidade tras la avería que dejó sin agua a cientos de vecinos

Cientos de viviendas se quedaron el domingo a última hora de la tarde sin agua debido a una importante avería en el colector principal de la red de abastecimiento de Vilagarcía, el que atraviesa la zona de As Carolinas procedente de la depuradora de Trabanca. Según admite el concejal de Obras, Lino Mouriño, “la rotura fue grande”, puesto que “en un primer momento afectó a la población de todo el municipio”. Posteriormente la falta de suministro se centró exclusivamente en el barrio de As Carolinas y el Concello decidió recurrir a la red de la Mancomunidade do Salnés para recuperar el servicio, el cual quedó totalmente restablecido “a las cinco o a las seis de la madrugada”, apunta el edil socialista, que también reconoce “pequeños problemas” de presión en los pisos más altos: “A partir del quinto flojeaba”.

Igual que en Doutor Tourón La tubería tiene más de cincuenta años de antigüedad y le está pasando lo mismo que en su día a la de Doutor Tourón, que sufría continuas averías que traían de cabeza a vecinos y empresarios. El Concello renovó en marzo de 2019 la canalización en ese tramo (de 417 metros entre la glorieta de la Marina Española y la intersección con Vista Alegre) y este año continuó por la avenida de Cambados, sustituyendo el colector principal y los entronques con O Piñeiriño, un barrio muy poblado, con 2.500 habitantes. La obra recibió una inversión similar a la de Doutor Tourón (48.000 euros) y está finalizada, motivo que ayer desplazó al lugar al alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y al concejal de Obras, Lino Mouriño. Cambiar la canalización Ahora que esas dos actuaciones están rematadas, “hay que ir pensando en cambiar, a ver si para el año que viene”, la tubería de As Carolinas, anunció Mouriño. “Es la red de abastecimiento más debilitada de la ciudad”, advirtió el edil. En relación a la obra que llevó a los munícipes a la entrada a O Piñeiriño, el regidor destacó que se trata de “una inversión que no se ve pero cuando no funciona se nota muchísimo”. “Hemos reformado el primer tramo de Doutor Tourón y ahora terminó este cambio de tubería de casi 50.000 euros en la avenida de Cambados. Son más de 400 metros”, indicó Varela. Segunda incidencia en pocas horas Por otra parte, el corte de agua en As Carolinas no fue el único que se produjo en las últimas horas en Vilagarcía. Y es que la pasada madrugada la zona del Centro Comercial Arousa se quedaba sin servicio a consecuencia –explican fuentes municipales– de una fuga en una boca de riego, por lo que durante la reparación fue necesario interrumpir el suministro, lo que causó serios trastornos en los negocios del establecimiento, que permanecieron toda la mañana sin agua hasta que al filo del mediodía se restableció el servicio. Entre los locales afectados hay empresas de hostelería, panadería, ... Por tanto en este caso no se trató de ninguna avería ni rotura. Dos válvulas distintas en O Piñeiriño Una de las principales ventajas que aporta la nueva infraestructura es que se han colocado dos válvulas, de forma que en caso de una futura avería, no todo el barrio tiene que quedarse sin agua, por lo que el impacto de la misma sería menor. “Son obras que no se ven pero es necesario cambiar las tripas de la ciudad”, recalcó el alcalde, que no se olvidó de recordar otra mejora que está pendiente de ejecutarse en la zona, en este caso en materia de accesibilidad (ensanche de aceras en un lote conjunto con Doutor Tourón y Marxión). También se abrirá la avenida de Cambados para la construcción de una glorieta en la intersección con Fontecarmoa y Vista Alegre, motivo por el cual el Concello decidió actuar bajo tierra con anterioridad. Las ciclovías continúan por Alejandro Cerecedo y Alexandre Bóveda Los operarios comenzaron ayer a fresar y asfaltar la calle Alejandro Cerecedo para proceder al pintado de un nuevo tramo de ciclovía, una actuación para la cual ha sido necesario cortar el tráfico desde el cruce con Doutor Tourón hasta el de Alexandre Bóveda. A lo largo del día de hoy se mantendrá esta misma restricción en la circulación (tampoco se podrá entrar y salir de los garajes entre las 8.00 y las 20.00 horas), por lo que los vehículos deberán acceder al centro de la ciudad desde Valle Inclán y continuar por Alexandre Bóveda, Arzobispo Lago y Conde Vallellano. Mañana y el jueves se llevarán a cabo los mismos trabajos pero en la calle de la plaza de abastos, por lo que el corte de tráfico se realizará entre la confluencia con Arzobispo Lago y la de Valle Inclán. Como los coches ya podrán volver a circular por Alejandro Cerecedo, el acceso al centro urbano se llevará a cabo desde Doutor Tourón para seguir por Arzobispo Lago.