Seis heridos, uno de ellos grave, en una colisión por alcance en Rubiáns

Seis personas resultaron heridas –una de ellas con pronóstico reservado– en un accidente de tráfico ocurrido ayer pasadas las siete de la tarde en la carretera que une Lobeira y Zamar, en la parroquia vilagarciana de Rubiáns. Los seis fueron trasladados en dos ambulancias al Hospital do Salnés (la medicalizada y una de soporte vital básico).

Según apuntan desde el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil, que participó en el operativo, se trató de una colisión por alcance entre dos coches. Desde el 112 apuntan que se produjo a la altura de una bodega.

Fue un particular quien dio el aviso al 112, desde donde se movilizó, además de a Emerxencias, a la Policía Local, al 061 y a los bomberos, que finalmente no salieron del parque al no haber personas atrapadas.