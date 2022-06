“Una novela es como una partitura que cada lector interpreta a su manera”

Entre los muchos y reconocidos escritores que han sido atraídos a Vilagarcía a través de Cidade de Libro se encuentra ni más ni menos que todo un Premio Planeta. Un Javier Cercas que reconoce la importancia del contacto con el lector para cualquier autor que se precie.

– Bienvenido a Vilagarcía. ¿Es su primera vez?

–Pues sí, por fin he conocido Vilagarcía. Mira que vengo a Galicia a menudo, pero no conocía la zona.

– ¿Qué es lo que más le atrajo entonces cuando recibió la invitación de Cidade de Libro?

– Dos cosas. Primero que no conocía la zona y otra que a mí me gusta mucho encontrarme con lectores por un motivo muy sencillo, el protagonista de una novela no es el autor, son los lectores. Un personaje de “Terra Alta” dice una de las verdades más absolutas: La mitad de una novela la escribe el autor y la otra el lector. Es una partitura que el lector interpreta a su manera. En la magia de la literatura hay una equivocación enorme. Cada lector termina los libros a su manera. De hecho, en estos tres libros de “Terra Alta” son tres novelas y un solo libro verdadero. Además, el protagonista es un lector como Melchor Marín.

– Se entiende entonces que encuentros con el lector como el de Vilagarcía son reconfortantes para el escritor.

– Son más que reconfortantes porque son siempre útiles. Se pueden sacar ideas aunque yo solo escribo para el único lector que conozco que soy yo. Se habla del público y el público no existe porque no hay dos lectores iguales. Cada lector es distinto. Yo intento satisfacerme a mí mismo como lector. Además, detrás de todo escritor de verdad siempre hay un gran lector. No existe el escritor que no lee. Se hablaba de Cervantes como un genio lego y eso es un mito romántico que no tiene sentido.

Se habla del público y el público no existe porque no hay dos lectores iguales

– ¿Qué opinión le merecen este tipo de eventos que recuerdan lo necesario de la lectura?

– Solo me pueden merecer una y es muy buena. La gente que no lee me da mucha pena. La literatura es un placer, como el sexo, y también una forma de conocimiento. Cuando alguien me dice que no le gusta leer me dan ganas de darle el pésame. Es una forma de vivir más, más intensa y más compleja. Nunca es tarde para empezar. De las alegrías más grandes que me pueda dar un lector es cuando me dicen que se han puesto a leer gracias a mis obras y eso me hace muy feliz. Además, el conocimiento que proporciona la novela es insustituible, no te lo proporciona nada más. Es un conocimiento de la infinita complejidad de los seres humanos. Lo que predica uno de los grandes clichés de nuestro tiempo es que la literatura no es útil, ¿pero hay algo más útil que el placer y el conocimiento? Yo no lo conozco. Lo que sí comparto es que cuando la literatura se empeña en ser útil se convierte en propaganda o pedagogía. No sirve para decir es malo matar, pero te mete en la cabeza de un asesino obligándote a conocer aquello con lo que en la vida diaria no comulgas. Así te enriquece, es un depósito de experiencias.

– Usted es un escritor de reconocido prestigio, ganador de un Premio Planeta, pero si le preguntan por cómo se puede lograr inculcar un mayor hábito por la lectura ahora que la imagen nos invade por cualquier lado ¿qué diría?

–No se puede inculcar el placer del sexo o del jamón de Jabugo. Esto requiere un pequeño esfuerzo, pero la recompensa es extraordinaria. Las mejores cosas no se consiguen sin esfuerzo, pero la satisfacción es superior a cosas que se consiguen con facilidad. No sabría como inculcarlo, pero la educación puede ayudar, pero a veces se produce por casualidad. Melchor Marín es un salvaje, un bárbaro, su madre prostituta, no conoce a su padre, a los 18 años condenado y preso por ser un pistolero…. Pero un día por azar descubre “Los Miserables” y nunca había leído en su vida. Lee un libro y todo cambia. Eso ocurre con los libros importantes y eso le ocurre a Melchor Marín. Le muestra quien es, le devuelve su propia existencia y toma posesión de sí mismo. No hay nada más importante que eso y tomar control de la propia vida. Para eso sirve la vida y es una recompensa incalculable. También crea ciudadanos libres, rebeldes en definición. Un buen maestro puede ayudar y desacralizar la literatura también. No es una cosa solemne apta solo para elegidos. No tengo la varita mágica para promocionar la literatura, pero solo puedo acompañar en el sentimiento a la gente que no la conoce.

– ¿Qué consejo le daría a una persona que tiene entre sus propósitos el escribir un libro?

– Soy muy bueno recibiendo consejos, pero muy malo dándolos. Nunca, nunca, nunca aspiré a ganarme la vida con literatura. Yo era un profesor universitario. Hasta los 40 años no tuve más lectores que mi gente cercana Para mí era lo normal. Nunca pensé que iba a ganarme la vida con la literatura. Lo que yo quería era es escribir, no ser escritor. Lo único que hay que hacer es leer mucho, escribir mucho, no tener prisa en publicar y ser fiel a las propias obsesiones. Es como un descubrimiento progresivo. Escribir consiste en descubrir aquello que quieres escribir.

“No concibo la literatura sin humor o sin ironía”

– El humor es otra de sus herramientas narrativas. Y tomo prestada una frase suya: “Si uno no es capaz de reírse de uno mismo, no tiene derecho a reírse de nadie”.

– Es que el humor es la cosa más seria del mundo. No hay humor sin inteligencia. No concibo la literatura sin humor o, como mínimo, sin ironía. La novela la inventó Cervantes como un género humorístico. Las novelas las hago para reírme de mí. Es más, si Putin se riera de si mismo no estaríamos donde estamos.

– Usted hasta se ha permitido algún cameo en sus obras, ¿con algún propósito?

– En alguna novela sí lo he hecho, porque creo que los cameos son instrumentos narrativos. Alguno ha creído que lo hacía por vanidad, pero eso es como pensar que Rembrandt se pintaba a sí mismo porque era muy guapo. Eso delata la incultura y el poco sentido del humor de algunos.

– ¿Melchor Marín es producto de su imaginación o tiene pinceladas de la personalidad de su autor?

– Podría decir que Melchor Marín soy yo, pero solo en lo malo. Es un personaje que nace de mi parte oscura, de mi furia, de mi dolor… De la parte maldita que todos llevamos dentro. Quien no ha conocido todo eso no es un ser humano, es una maquina o un mentiroso. Melchor Marín es un personaje contradictorio, lleno de oscuridad y de luz. La oscuridad es mía, pero la luz es solo suya. Alguien ha dicho que era un buen mal policía y estoy de acuerdo. Todos los buenos personajes surgen de los escritores, los buenos de verdad salen de dentro de las tripas. Los malos suelen ser superficiales.

– Algunas de sus novelas se han convertido en muy buenas películas. ¿Es posible contar igual de bien la misma historia con medios diferentes?

– Lo que hay que ir a ver al cine es lo que el director ha hecho con esa partitura. Es absurdo ir a ver a un cine lo que has leído en la novela. Hay que ir a ver una buena película basada en una novela. Es imposible contar la misma historia en imágenes. Siempre estoy satisfecho con lo que hacen con mis novelas porque no tengo el más mínimo sentido de propiedad sobre las novelas, los lectores pasan a ser dueños. Es absurdo comparar, en mi opinión, el cine y la literatura. Nunca diré que la novela es mejor que la película, decir eso es ser un idiota. Siempre me parece bien y si va al cine quiere decir que la novela sigue viva.

“La revolución de nuestro tiempo es la de las mujeres”

– Lo cotidiano, las historias cercanas, los problemas más comunes y a la vez más ocultos… Esas parecen ser sus fuentes de inspiración. ¿Estoy en lo cierto?

– Una novela puede salir de cualquier sitio. Escribo para entender y entenderme. Cualquier cosa puede ser motivo de una novela. Uno de los mejores libros del siglo XX se escribió cuando Kafka pensó qué pasaría si hubiese nacido escarabajo. La literatura es cuestión de forma. La historia de Don Quijote es una bobada, pero la coge Cervantes y la convierte en algo en lo que todos nos reflejamos.

– En “El castillo de Barbazul: Terra Alta III”, su última obra, habla de temas como la violencia de género, pero con final feliz.

– La novela tiene un final luminoso. Y se aborda la violencia contra las mujeres en las tres novelas, pero no se aborda porque yo lo haya ido a buscar, los temas nos encuentran. Creo que nuestro tiempo es el tiempo de las mujeres. La gran revolución de nuestro tiempo es la revolución de las mujeres. Desde que existe la humanidad una mitad ha tenido relegada a la otra mitad. Incluso Aristóteles escribió que las mujeres son inferiores a los hombres. La violencia de género es una consecuencia de esa consideración secundaria y postergada y ha estado ahí desde el principio del mundo. Los hombres han matado a mujeres desde que el mundo es mundo y solo hace apenas 20 años que en España se contabilizan las víctimas. Incluso antes se les llamaba crímenes pasionales. Por fin nos hemos dado cuenta de que así no se puede seguir y hemos tomado conciencia. En España en los medios de comunicación y en la escuela se habla más de ello que en otros países y por eso debemos felicitarnos. Este tema está ahí y me encontré con un personaje acechado por esa violencia. Todas las mujeres de Melchor Marín padecen esa violencia. Estas novelas abordan este tema porque está ahí y yo no soy un extraterrestre. Los mejores escritores son termómetros de la realidad.