“Los conciertos del Clasclás son un éxito asegurado: son grupos de muchos años”

Vilagarcía cierra hoy su exitosa feria del libro y dentro de muy pocos días inaugurará otro importante evento cultural en la ciudad: el Clasclás, que se desarrollará del 27 de junio al 2 de julio. El Festival Internacional de Música Clásica de Vilagarcía cumple cinco ediciones ininterrumpidas, ya que –aunque en formato reducido– se mantuvo durante la pandemia. Ahora regresa por todo lo alto, recuperando los conciertos en pazos e iglesias, el programa social y comunitario para colectivos y estrenando “A pé da rúa”, que llevará la música a la calle durante varios mediodías de la mano de alumnos del Conservatorio y de la Escola de Música. Las 450 entradas (gratuitas) para el concierto del día 30 en la Praza da Peixería se han agotado y las de los pazos (de pago) están a punto de hacerlo.

– El Clasclás fue de los pocos eventos que se celebró justo después del confinamiento de 2020. Ahora vuelve con toda la carne en el asador.

– La tercera edición fue la de la pandemia, con una versión muy pequeñita, algo testimonial y con medios propios dentro del programa Son da Casa! Fue la primera actividad municipal que se hizo en la pandemia, en junio de 2020. Y la de 2021 fue una edición diferente porque aún estábamos con bastantes restricciones. Esperamos que en esta ya podamos disfrutar un poco más.

– ¿Cómo en las de antes?

– No sé si como en las de antes pero en principio el diseño es así. Esperemos tener suerte y que todo el mundo esté bien para el festival.

– Este año retoman los conciertos en distintos emplazamientos, como pazos e iglesias.

– Añadimos ubicaciones y volvemos a los conciertos en los pazos. El día 28 en A Golpelleira será la primera vez que tengamos en Vilagarcía un concierto con dos pianos de gran cola. Será un concierto espectacular. Es un dúo de piano formado por Vilija Poskute y Tomas Daukantas. El dúo de piano es una de las formaciones de música de cámara más complicadas de formar porque requiere un ajuste y compenetración absolutos.

– ¿Cómo va la venta de entradas?

– El concierto de Jan Mrácek y Lukás Klánský en la Praza da Peixería para el 30 de junio (gratuito) ha agotado las localidades por segunda vez. Ampliamos cincuenta entradas y se han reservado todas, las 450. En relación a los conciertos en los pazos de A Golpelleira (día 28) y de Rubiáns (día 29) son de pago y quedan menos de diez entradas en ambos sitios, por lo que también esperamos agotarlas. El aforo es de 300 personas en A Golpelleira y 160 en Rubiáns porque debemos garantizar cabida para todos los asistentes en la bodega en caso de lluvia. Si la meteorología lo permite, será en los impresionantes jardines del pazo de Rubiáns.

El gran cuarteto de cuerda – El Trío Guarneri repite en la dirección artística del festival, ¿mantiene el esquema del año pasado? – Sí, pero este año han ido un poco más allá, han apretado la tuerca un poco más. Los conciertos del año pasado fueron muy buenos pero los de ahora todavía mejores, son agrupaciones mucho más consolidadas. Por ejemplo el Cuarteto Quiroga es Premio Nacional de Música 2018 y llevan el nombre de un músico gallego que es Manuel Quiroga. Es de los grandes cuartetos de cuerda que hay en España. En relación al dúo de piano que actuará en A Golpelleira, es primer premio del concurso ARD de Alemania, muy prestigioso a nivel internacional. Y Jan Mrácek, que actuará con Lukás Klánský el día 30 en A Peixería, es el concertino de la Orquesta Filarmónica Checa, una de las mejores del mundo. Es muy joven y ya ha llegado muy arriba, tiene una carrera por delante brillante. – Además de los músicos internacionales, el Clasclás también exhibirá talento local con el nuevo programa “A pé da rúa” ¿Escucharemos exclusivamente música clásica? – No. Se tocará música, música en general, no música clásica. Empezamos con estos conciertos el lunes 27, con distintas agrupaciones del Conservatorio y de la Escola de Música que van a salir a tocar a la calle todos los mediodías de lunes a viernes en la plaza de Galicia y en la de Ravella. Hay agrupaciones de percusión, orquesta, trombones y trompas, de guitarras, algo de piano, flautas, clarinetes, ... Como precuela, el domingo 26 tendremos en las iglesias de Sobrán y de Vista Alegre conciertos de alumnos del Conservatorio a las 12.00 y a las 12.30 horas, después de misa.

– Los precios son de 19,80 euros en A Golpelleira y 21 euros en Rubiáns (más gastos de gestión) ¿Por qué varían de un pazo a otro?

– Simplemente por el tipo de establecimiento. La restauración tiene un IVA del 10% y la bodega del 21%. En otras ocasiones el precio era más económico, pero para las empresas que gestionan estos sitios la situación no es la misma que en 2018 y 2019. Han pasado años durísimos sin eventos o con muy poca cosa. Además ya sabemos que todo es más caro en todos los ámbitos de la vida y esto no es una excepción. El precio de la entrada va dirigido a pagar el catering que se sirve después del concierto.

– En el pazo de Rubiáns actuará el día 29 el Cuarteto Caramuxo, fuera del programa artístico.

– Sí, nos apetecía que viniese desde hace tiempo. En esta edición todas las agrupaciones llevan muchísimo tocando juntas, todas sin excepción. Ya la propia dirección artística, el Trío Guarneri de Praga, que lleva 36 años y está grabando discos en estos momentos. Son incombustibles. Siguen haciendo conciertos en varios lugares de Europa y están deseando llegar a aquí la semana que viene. El dúo de piano que tocará en A Golpelleira lleva 22 años juntos, comenzaron en su juventud. Caramuxo, que en realidad es un sexteto, sobre 15 o 20 años. Quiroga [1 de julio en el Auditorio] anda por ahí y Geneva Brass [2 de julio en el Auditorio] también. Esta solidez es una característica que tiene todo el programa artístico del Clasclás, que incluye cinco conciertos. Siguen la línea que marca la dirección artística, y es que debe haber una solidez importante en la agrupación, es decir, que lleven mucho tiempo tocando juntos, ofreciendo una calidad contrastada y una solvencia interpretativa. Vamos a unos conciertos que sí o sí van a ser un éxito. Lo sabemos de antemano. Son conciertos en los que el repertorio está muy pensado, trabajado y consolidado y lo que tú escuchas cuando asistes a uno de ellos es una experiencia inolvidable. Eso se nota, se escucha y se siente. La sensación es fantástica.

“Hemos mantenido los tres metros de distancia hasta final de curso, fue duro”

– ¿Cómo han sobrellevado la pandemia en el Conservatorio?

– Hemos tenido restricciones bastantes severas durante todo el curso, no nos liberaron como a otros centros. Los tres metros de distancia entre el profesor y el alumno los hemos mantenido hasta hace muy poco, hasta la retirada generalizada de las mascarillas, aunque en el Conservatorio casi todo el mundo la seguía llevando. Mantuvimos las medidas COVID hasta final de curso porque no era operativo cambiarlas con lo poco que quedaba. Los tres metros de separación entre profesor y alumno en clase instrumental son mucha distancia. Para la música esta época ha sido tremenda, muy complicada. Tuvimos que dividir la orquesta en pedazos y es muy complicado funcionar así. Entonces ahora que todo eso ya no existe, hemos decidido volver a juntar la orquesta después de dos años, hemos hecho algunos grupos de percusión en el centro... Son actividades que no figuran como tal en el plan de estudios, no hay horas de conjunto de instrumentos. Y se han creado especialmente para el Clasclás. Los profesores están muy contentos y los alumnos van a aprovechar la oportunidad después de tanto tiempo. Van a ofrecer un repertorio muy atractivo y diferente al que suelen tocar durante el curso.

– Después de haber terminado el curso, los estudiantes han continuado trabajando duro para preparar los conciertos “A pé da rúa”.

– Nuestras clases en el Conservatorio terminaron el 13 de mayo. El profesorado se ha dedicado durante todo este mes a hacer con los alumnos lo que habitualmente no podemos porque el curso académico no nos lo permite, como es la música de conjunto, de agrupación, algo importantísimo.