Javier Cercas: “Cuando alguien dice que no le gusta leer quiero darle el pésame”

Javier Cercas, Premio Nacional de Narrativa en 2010 por “Anatomía de un instante” y Premio Planeta en 2019 por “Terra Alta”, está hoy en Vilagarcía para participar en la penúltima jornada de Cidade de Libro con la narrativa contemporánea como hilo argumental.

El propio escritor se mostró encantado por la invitación recibida por el Concello de Vilagarcía para visitar además una zona que no conoce, pese a reconocerse como un asiduo visitante de Galicia.

El encuentro con los lectores que le garantiza Cidade de Libro es otras de las cuestiones que han incidido favorablemente en la presencia de una de las plumas más reconocidas de este país. De la importancia que el escritor extremeño afincado en Barcelona da al contacto con el lector da buena cuenta su expresión “el protagonista de una obra no es el autor, son los lectores, porque cada lector termina la obra a su manera”.

Uno de los momentos de la tarde de hoy será la firma de libros por parte de los autores invitados. A las 19.00 horas pasarán por la caseta habilitada para ello en la Praza da II República Ángela Banzas, Emma Pedreira y el propio Javier Cercas, autor de “El castillo de Barbazul: Terra Alta III” como última obra.

Cabe recordar que la obra de Cercas es fundamentalmente narrativa y caracterizada por la mezcla de géneros literarios, el uso de la novela testimonio y la mezcla de crónica y ensayo con ficción. A partir de su exitosa novela “Soldados de Salamina” (2001), su obra fue traducida en más de veinte países y a más de treinta idiomas. Ahora, con el último volumen de la trilogía de Terra Alta vuelve a erigir como protagonista a Melchor Marín en un thriller frenético que arrastra al lector a través de sucesivos suspenses.

Por otro lado, Javier Cercas es un acérrimo defensor del placer de la literatura y de todo lo que supone. Según sus propias palabras “cuando alguien me dice que no le gusta leer me dan ganas de darle el pésame y acompañarle en el sentimiento”. En esta misma línea el propio escritor no dudaba en reconocer que “una de las alegrías más grandes de mi vida es cuando una persona me dice que se ha puesto a leer gracias a una de mis novelas. Es de lo más reconfortante”.

Entre esos beneficios de la lectura, el propio Cercas subraya que “consigue crear ciudadanos libres, rebeldes con causa y conocimiento. Esto requiere un pequeño esfuerzo, pero la recompensa es extraordinaria. Las mejores cosas no se consiguen sin esfuerzo, pero la satisfacción es proporcional”.

Lugar para “scape room”, magia y creatividad

La Plaza de la II República inicia hoy sus actividades a las 11 de la mañana con la apertura de las casetas de venta de las librerías. Solo media hora después comenzará allí mismo el scape room: Wizar y que se desarrollará por diferentes calles y espacios de Vilagarcía.

Esta actividad, organizada por Hype, se dirige a personas a partir de 12 años que deberán inscribirse previamente a través del teléfono 600 115 174. A esa misma hora y dirigido a un público infantil se celebrará en el Auditorio un taller de escritura creativa impartido por Carmen Conde Gaute. También para los más pequeños está pensada la actuación del Mago Teto que será a las 12.00 horas en el escenario principal de la Feria del LIbro.