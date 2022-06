Principio de acuerdo para que As Covas tenga comedor escolar

Malestar en la comunidad educativa del CEIP de As Covas al quedar en punto muerto la dotación de comedor escolar del CEIP de As Covas, que parecía atisbarse por una entente entre Educación y Concello para hacerlo realidad este año, y poder arrancar con este servicio cuando el inicio del curso es el 8 de septiembre. El alcalde Carlos Viéitez explicaba en el último pleno que el proyecto no prosperaría debido a la situación que le referían desde la Xunta: “Empezamos los trámites -afirmaba en relación a la Jefatura de Educación-, y desde la Xunta nos dicen que no pueden aportar nada, que se quedaron sin recursos dado el incremento brutal de los materiales”.

Una primera reunión mantenida a finales de marzo en Educación tuvo un segundo capítulo a inicios de abril, esta vez sobre el terreno en el CEIP de As Covas. Allí el jefe de la Unidad Técnica de Educación, Picallo Tanoira, valoraba la obra que se había atisbado días antes. Al concello le correspondería acondicionar un aula de unos 60 metros cuadrados, que actualmente funciona como almacén-cocina, para su conversión en comedor, y Educación aportaría todo el equipamiento preciso para el mismo (mesas, sillas, vitrina cobertura de alimentos, nevera, microondas, etc.). Al concello, según explicaba José Picallo Tanoira, el acondicionamiento del local le supondría al Ayuntamiento una inversión cercana a los 3.000 euros, cantidad a mayores sobre las que ya se aportan a otros servicios escolares. No convencida por las explicaciones del regidor, que había derivado en Educación la responsabilidad de que el proyecto se aparcaba, la ANPA A Toxa solicitó una reunión con el regidor. Esta se celebró en la noche del lunes día 6, con presencia de Viéitez y la edil de Cultura María Estévez. Después de un tira y afloja entre las partes, el alcalde acabó por mostrarse dispuesto a retomar el principio de acuerdo con Educación y, de cristalizar, asumirá el Concello la obra de acondicionamiento del local, en base a aquellos 3.000 euros estimados.