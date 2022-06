Las grandes bodegas se incorporan a la XXI Festa do Viño de Meaño

Meaño recurre a los servicios de una empresa privada para la organización de la Festa do Viño, que se celebrará los días 15,16 y 17 de julio. Por esta razón el gobierno local saca este servicio a contratación por un importe de partida que asciende a 31.500 euros. Las empresas que quieran presentarse al concurso disponen de plazo hasta el 23 de junio a las 10 de la mañana para presentar su oferta.

La firma deberá asumir toda la organización conllevando asesoramiento, impresión y pegado de cartelería, montaje, desmontaje de casetas, vigilancia, limpieza y promoción. A mayores, se sugiere como mejoras a incluir en sus ofertas, la organización de juegos populares y ofrecer hinchables para niños.

Los horarios de la fiesta serán el viernes 15 de julio de 13 hora a una de la madrugada, el sábado 16, de 12.00 horas a 2.30 y el domingo 17, en su última jornada, con horario de apertura de 11 de la mañana y cierre a una de la madrugada.

El nuevo evento se presenta como relevo del tradicional “Encontro co Viño de Autor” presentándose así como “XXI Festa do Viño”, por cuanto aquel Encontro había celebrado 20 ediciones, de ellas la última en 2017, dejando de organizarse entonces por un vacío en la Asociación de Bodegas Rías Baixas. A la postre, le dio la puntilla la pandemia y la muerte de presidente Paco Dovalo. La fiesta no guarda paralelismo alguno con aquel “Encontro do Viño de Autor”, que estaba dirigido a firmas de vino artesano de la D.O., mientras que este nuevo proyecto irrumpe como una fiesta abierta a los todos vinos, y que pretende contar con las grandes firmas vitivinícolas. Entre ellas, tal y como explicó el regidor Viéitez en el último pleno, las tres grandes cooperativas de albariño Martín Códax, Condes de Albarei y Paco&Lola.

El regidor, en un primer encuentro con bodegueros en el marco de un almuerzo en Sanxenxo y otras entrevistas, explicó que cada bodega debía abonar la correspondiente tasa por caseta, y que la venta del vino realizado en la fiestas repercutiría íntegramente en cada una de las bodegas presentes en ellas.