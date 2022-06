Las denuncias por violencia de género se disparan un 70% en Arousa en seis años

Estas 81 denuncias son menos que las 105 contabilizadas en el primer trimestre de 2021, cuando se registró un importante repunte, pero si echamos la vista más atrás la tendencia es preocupante. Y es que hace tan solo seis años, en 2016, la violencia machista en Arousa sumaba 47 causas, un 72% menos que en la actualidad.

Analizando la última década, la evolución ha sido irregular, con varios incrementos y descensos, pero en cualquier caso, en todos los ejercicios el número de denuncias fue inferior que el de 2022 salvo en 2019 (82) y 2021 (105).

En 2012 entraron en los juzgados de Vilagarcía y Cambados un total de 78 denuncias, en 2013 se registraron 59, en 2014 fueron 77 y en 2015, 54. En 2018 se computó la cifra más baja (40), pero hay que tener en cuenta que entre febrero y junio tuvo lugar una huelga en la administración de justicia que se prolongó durante 114 días.

Ahondando en las estadísticas del año en curso, la inmensa mayoría de las denuncias parten de las víctimas y van acompañadas de atestado policial: el 100% en Vilagarcía y 41 de 43 en Cambados (las otras dos llegaron al juzgado a través de partes de lesiones).

En la capital arousana ninguna denunciante se acogió a la dispensa de no declarar, mientras que en la albariñense lo hicieron tres mujeres (siempre refiriéndonos al primer trimestre de este año).

En cuanto a la terminación de los procedimientos, más de la mitad acaban archivados sin ir a juicio. En el partido judicial de Vilagarcía se sobreseyeron entre enero y marzo un 59,1% de las denuncias de forma provisional (26 de 38) por “no resultar justificada la perpetración del delito”.

En Cambados este porcentaje fue menor, del 31% (9 de 43), pero hay que añadir otro 31% de sobreseimiento libre: ocho denuncias donde los hechos “no son constitutivos de delito” y una por “exención de responsabilidad criminal”.

Con sentencia condenatoria terminaron el 4,5% de las causas en Vilagarcía y el 24,1% en Cambados, mientras que en este municipio no hubo absoluciones y en la capital arousana sí, el 2.3%. Desde O Cavadelo se elevaron a otro órgano el 34,1% de las denuncias y desde los juzgados cambadeses, el 13,8%.

Con respecto a las medidas judiciales, en Vilagarcía se dictaron todas acompañadas de orden de protección, pero en Cambados no.

En el partido vilagarciano se decretaron cuatro órdenes de alejamiento, otras tantas de prohibición de la comunicación (por tanto ocho penales), una de atribución de la vivienda y tres de prestación de alimentos (suman cuatro de naturaleza civil).

En Cambados fueron veinte: nueve órdenes de alejamiento, otras tantas de prohibición de la comunicación y una de suspensión del régimen de visitas.

Por último, en cuanto a la relación de la víctima con su presunto agresor en las órdenes de protección, en Vilagarcía son todas exparejas o exmaridos, mientras que en Cambados predominan las relaciones actuales, ya sea como cónyuges o en una relación afectiva.

El agresor sexual del Tinto lleva una semana impune

Transcurrida algo más de una semana desde la agresión sexual que sufrió una menor de edad en la Festa do Viño Tinto do Salnés, la Guardia Civil todavía no ha logrado identificar al autor de los hechos. Fuentes oficiales señalaron ayer que hasta la fecha no ha sido posible poner rostro al hombre que habría abusado de una adolescente durante las fiestas del Tinto, en la localidad ribadumiense de Barrantes.

La agresión se produjo a última hora de la madrugada del 5 de junio (domingo), al aire libre y no lejos del campo de la fiesta. La Guardia Civil tomó declaración esa misma noche a varios jóvenes, incluida la víctima, pero ni en ese momento ni en los días posteriores han sido suficientes para identificar de forma oficial a uno o más sospechosos.

En relación con esta agresión, el concejal de Somos Ribadumia, Enrique Oubiña emitió un comunicado en el que critica la gestión del gobierno municipal en relación con el “punto morado”, y la contrapone con la que hizo él en el Concello entre 2015 y 2019. Oubiña señala al respecto que el “punto morado” de la pasada fiesta, “estaba escondido entre furgonetas y lejos de la zona de fiesta, oculto”, y que solo funcionó, “unas pocas horas por la tarde y al principio de la noche”, de modo que servía de poca ayuda.