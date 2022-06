GaliciAME estrena sede y da un impulso a su labor solidaria

La Asociación GaliciAME abrió ayer las puertas de la que será su nueva sede, la Casa Mariñeira de San Tomé, en Cambados, un espacio que será usado por la entidad para dar a conocer todas las iniciativas que impulsa para concienciar sobre la Atrofia Muscular Espinal. La inauguración fue en una gala solidaria que contó con la participación de Pablo Mora, Xabier Vizcaíno y Jorge Casal. Su objetivo, seguir obteniendo fondos para la investigación de una enfermedad como es la AME. En esas dependencias, GaliciAme contará con un pequeño espacio en el que la entidad tendrá una oficina y también una zona para su mercado solidario.

Fundada en 2015, la asociación lidera el apoyo a personas afectadas por esta enfermedad, como es el caso de su máxima valedora, Merchi Álvarez, que está dispuesta a sacarle todo el partido a las dependencias que le ha cedido el Concello de Cambados para que pueda mantener su actividad.

La cesión de la Casa Mariñeira de San Tomé es por un período de cinco años, aunque no se descarta la ampliación de la misma, e incluso, mantener otro tipo de colaboraciones. La cambadesa, después de muchos años de lucha, ha encontrado un tratamiento en Corea, a donde tiene que realizar un segundo viaje. Ahí se ha abierto un enfrentamiento con la Xunta, ya que la cambadesa necesita 37.000 euros para costear la terapia, el desplazamiento y la estancia, así como el sueldo de una enfermera. Entiende que debe ser el Sergas en que asuma los gastos., al tratarse de una terapia que no existe en España. En caso de no alcanzar un acuerdo, la cambadesa está dispuesta a llegar a la vía judicial.