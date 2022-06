Baión viaja al pasado para recuperar oficios y tradiciones

Décadas o incluso siglos. La parroquia vilanovesa de Baión retrocedió ayer al pasado para recuperar oficios, tradiciones y juegos populares que están en el olvido, pero sin olvidarse de homenajear a las personas mayores, muchas de las cuales recuerdan a la perfección las actividades que se están desarrollando en las inmediaciones de la iglesia parroquial y del pabellón deportivo.

La V Mostra de Oficios, Tradicións e Xogos Populares arrancó a mediodía, con los discursos de José Sabarís, el presidente de la asociación O Castro, y del regidor del municipio, Gonzalo Durán. Sabarís no solo habló de los importante que es no olvidar oficios que fueron muy importantes para muchas familias en un entorno eminentemente rural como es Baión, sino que también ensalzó el voluntariado, ya que “sin ellos, no se podría celebrar esta fiesta ni el XXX Encontro dos Maiores”. No en vano, la celebración de la muestra también sirvió para homenajear a una generación que ha sido clave en el desarrollo y modernización de Galicia. Sabarís no dudó en recordar el gran trabajo que está haciendo la asociación a través de la Unidade de Voluntariado, donde se mantiene el contacto con las personas mayores de una parroquia rural y muy envejecida.

La muestra cuenta con la presencia de cesteros, carpinteros, zoqueiros, hojalateros, aguardenteros entre otros. La mayor parte de ellos realizan talleres en los que participan jóvenes y niños con el objetivo de que la experiencia sirva para una relación intergeneracional y para dar a conocer una forma de trabajar que se encuentra en vías de extinción en la mayor parte de los casos. Los participantes más jóvenes se llevaron regalos sorpresa por su implicación en las actividades.

La noche de ayer se cerraba con la celebración de una Noite Meiga en la que no faltará la presencia de la Santa Compaña y de una queimada. También estaba prevista la celebración de un concierto con la presencia del grupo M-80.

Las actividades en Baión continúan en la jornada de hoy con todo tipo de actividades relacionadas. A partir de las 19.00 horas se celebrará el juego “O tesouro do espantallo” y el evento finalizará con la actuación del grupo Vilamariachi. Durante toda la jornada, los artesanos estarán mostrando su trabajo a todos aquellos que deseen acercarse a Baión.