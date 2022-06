Vilanova prohibe la celebración de hogueras en las playas durante San Xoán

El Concello de Vilanova emitió ayer un bando en el que se regulaba la celebración de las tradicionales hogueras de la noche de San Xoán, que sirven para celebrar el solsticio de verano. Una de las normas más importantes es la prohibición de hacer hogueras en las playas y solo podrán hacerse en sus inmediaciones. Con esta medida se pretende evitar las grandes aglomeraciones que se registraban en la playa de O Terrón hace años y que dejaban la playa seriamente dañada.

Todos aquellos que quieran celebrar una hoguera en sus propiedades tendrán que solicitar un permiso en las dependencias municipales. Podrán hacerlo hasta las 9.00 horas del día 21 de junio en la oficina de registro del Concello o a través de la sede electrónica.

Para poder llevarse a cabo deberán indicar el lugar de la hoguera y que no supondrá un peligro para bienes y personas, que las dimensiones de la misma no excedan los tres metros y tener limpio un radio de 15 alrededor de la fogata. Además, se prohibe el uso de acelerantes o de neumáticos en las quemas, así como el compromiso de no abandonar la zona hasta que la hoguera se haya extinguido. Las que no cuenten con permiso no podrán llevarse a cabo y serán sancionadas. El día 23 se publicará en la sede electrónica la resolución con las autorizaciones.