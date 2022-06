A Illa pide soluciones para O Cantiño

Medio centenar de personas, entre las que se encontraban el alcalde, Carlos Iglesias, y varios ediles socialistas de A Illa, se concentraron ayer en el paseo de O Cantiño para denunciar la situación en la que se encuentra esta infraestructura, dependiente de Portos de Galicia. El motivo no era otro que denunciar la ausencia de mantenimiento del mismo, una falta que lleva a que el paseo se encuentre sucio, con losetas levantadas, y lo que es peor, con el riesgo de derrumbarse debido a que el mar ha conseguido socavar parte de sus cimientos. Todos ellos se colocaron tras una pancarta en la que se podía leer el lema “Portos non limpa, só cobra”, en alusión a las tasas que el ente cobra a los usuarios del puerto de O Xufre sin compensarles con servicios.

El propio regidor apuntaba ayer que la falta de mantenimiento “muestra una imagen nefasta de una de las zonas más concurridas de nuestro pueblo”. No en vano, es en ese lugar donde se celebran eventos como las fiestas gastronómicas y por done pasan la mayor parte de los turistas que visitan el municipio. Iglesias afirma que en todo el entorno de O Cantiño “se encuentran una gran cantidad de viviendas e instalaciones hosteleras muy importantes para la economía local, por eso no se entiende que la administración titular de la misma la tenga en un estado de abandono, sobre todo, al lado de uno de los puertos más importantes de Galicia en cuanto a marisqueo y acuicultura, donde se pagan tarifas de primera”.

"La situación en la que se encuentra el paseo de O Cantiño muestra una imagen nefasta de una de las zonas más concurridas de nuestro pueblo” Carlos Iglesias - Alcalde A Illa

El regidor asegura que la situación en la que se encuentra el paseo fue comunicada a la presidencia del ente pero “no ha sido atendida; tan solo pedimos que se conserve la zona en condiciones óptimas y un trato igualitario con otras zonas portuarias que sí son atendidas de forma correcta, e incluso, impulsando proyectos de envergadura”. Es por ello que exigen que se realicen de inmediato estas actuaciones de conservación y pintado, “pues no solo redundará en una mejor imagen para nuestro Concello, sino que también será positivo para la administración que es propietaria del paseo de O Cantiño, la propia Xunta de Galicia”.

Para el regidor, la concentración que se celebró ayer en el paseo de O Cantiño viene a demostrar que “existe un descontento generalizado sobre la gestión de las zonas portuarias que hay dentro de este Concello”.