O Grove no quiere chiringuitos con conciertos de madrugada

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, insiste en que “un quiosco de playa no puede pretender actuar como una discoteca, y por tanto, no puede estar poniendo música y copas hasta las tres o cuatro de la madrugada”. De igual manera que “los dueños de una cafetería o un bar no pueden tener su terraza abierta hasta esas horas”.

Para hacerlo así, “lo que tienen que hacer es pedir las licencias de discoteca correspondiente, pero no vale pedir la de quiosco, porque les resulte más sencillo, y después hacer lo que a cada uno de dé la gana”, espeta el regidor. Se acabó la manga ancha con las terrazas Lo hace desde el convencimiento de que casos como los aludidos constituyen “un auténtico sinsentido” que, sin embargo, se ha convertido en una realidad que sufren muchos ciudadanos y “ha generado numerosas denuncias”. Eso es lo que el regidor y su equipo quieren corregir modificando la ordenanza correspondiente. Y también lo que Cacabelos planteó a los empresarios del sector hostelero con los que se reunió en la noche del miércoles. Un encuentro, por cierto, que no gustó a Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes), ya que esta entidad lamenta no haber sido informada también de los cambios previstos por el gobierno en cuanto a la ordenanza reguladora de este tipo de actividades. Vacío legal El regidor resta importancia a esas críticas diciendo que no era una reunión sectorial sobre turismo, sino un encuentro con “los directamente afectados”, es decir, los dueños chiringuitos o quioscos de playa y todo tipo de negocios hosteleros con terraza, ante quienes insistió en la necesidad de “ajustar bien los horarios” para acabar con el “vacío legal” que se deriva de la ordenanza en vigor, la cual espera modificar en el pleno a celebrar el día 27. Se trata de descartar la idea de que una terraza puede estar operativa las 24 horas José Cacabelos - Alcalde de O Grove De este modo el alcalde pone encima de la mesa un viejo problema que se ha visto agravado durante los dos últimos años, cuando la pandemia llevó al Concello y a la policía a actuar con cierta permisividad. Pero, como se indicaba hace un par de días, es momento de volver a la normalidad, también en cuestión de horarios y ocupación de la vía pública, de ahí que Cacabelos quiera dejar muy claro qué se puede hacer y qué no en chiringuitos y terrazas. Un trámite pensando ya en 2023 Aunque bien es cierto que primero hay que aprobar la modificación en el pleno, después vendrá el periodo de alegaciones y, finalmente, la aprobación definitiva. Lo cual es tanto como decir que el trámite se completará cuando apenas quede verano, de ahí que pueda decirse que la nueva ordenanza está pensada, sobre todo, para su aplicación a partir del año que viene. O Grove no quiere que sus calles se conviertan en un comedor Al tiempo que valora “muy positivamente” la reunión con los hosteleros y anuncia alguna más, para seguir concretando las modificaciones a introducir en la ordenanza, Cacabelos remarca que “se trata de descartar la idea de que una terraza puede estar operativa las 24 horas”. Abundando en lo que ya había explicado en FARO cuando convocó la reunión con los hosteleros, José Cacabelos insiste en que “la ordenanza va a seguir casi igual, aunque matizando usos, horarios y cuestiones técnicas de instalación de terrazas”. 63 Durante todo el año La diferencia, apunta, es que “a partir de ahora se cobrará una tasa que será prácticamente igual, pero en lugar de pagar por julio, agosto y septiembre, los empresarios pagarán por todo el año, de tal modo que tendrán autorización para montar la terraza cuando quieran”. La hostelería y las terrazas tienen que convivir con los vecinos, respetando unos los derechos de los otros y evitando que se produzcan denuncias constantes José Cacabelos - Alcalde de O Grove Además, como también se había anunciado, se darán las autorizaciones “por cuatro años”, en lugar de tener que renovarlas un ejercicio tras otro, con lo que esto supone de “problemas de gestión para los empresarios y el propio Concello”. Son medidas, cree el alcalde meco, “que todos deben entender y compartir”, partiendo de la base de que “la hostelería y las terrazas tienen que convivir con los vecinos, respetando unos los derechos de los otros y evitando que se produzcan denuncias constantes”. Termina diciendo que “no son prácticas generalizadas, pero sí hay excepciones que son inadmisibles, y esto implica que un quiosco no puede pretender funcionar como discoteca”. Mejoras en San Vicente En otro orden de cosas, el alcalde de O Grove y los concejales de San Vicente, Juan Otero, y de Parques y Jardines, Juan Ramón Outeda Montenegro, acudieron ayer a diferentes puntos del rural para presentar los trabajos de mejora y embellecimiento llevados a cabo en el entorno. Mostraron, por ejemplo, los cambios introducidos en el parque infantil situado en el entorno de la Casa de Cultura Ángel Vázquez Hereder. En ese espacio lúdico se procedió a la reposición del césped artificial, anunciándose también la sustitución de la red de protección de la propia cancha polideportiva. Plantación de árboles De igual modo, Cacabelos, Outeda y Otero mostraron el espacio en el que va a habilitarse una plazoleta pública “que vamos a ajardinar, dotándola de árboles, entre ellos un olivo, y una de esas grandes jardineras con forma de dorna meca que ya se están convirtiendo en uno de los símbolos representativos de las zonas verdes de nuestro pueblo”, explica el propio alcalde. En ese mismo lugar se ha instalado ya una escultura de piedra que hasta la fecha “permanecía en la zona de la malla”, y que desde este momento lucirá mucho más. Todo ello acciones que requieren de un desembolso de 18.000 euros y sirven “para dar continuidad a trabajos como el iniciado en Terra de Porto, a las reformas en Confín y al acondicionamiento de parques como el de O Corgo”, concluye el máximo mandatario.