O Grove y una canción para salvar el mundo

Urban Grove Records, el canal de música urbana y reguetón del grovense Kiko Bea (Juan Francisco Bea Rodríguez), presenta un nuevo trabajo. Se trata del último tema del benaventano Ángel Sevilla, que canta al mundo y a la sociedad para concienciarla sobre la necesidad de salvar el planeta.

Se titula “In Love” y sirve para mostrar “el enorme daño que le estamos haciendo” a la Tierra, explica el propio Bea, autor de la letra.

Como también para sugerir que quizás la pandemia del COVID y otros males que acechan en los últimos años a la población mundial sean una especie de castigo o venganza del propio planeta.

Algo que queda patente, por ejemplo, con las frases del estribillo, tales como “no te hago falta, porque sin mi, estás mejor; te contamino, y sin mi, todo crece a tu alrededor; no te hice caso y ahora estoy pagando mi gran error”.

El videoclip, con dibujos y animación a cargo de Dani Bea, de la firma Grove Tattoo, fue lanzado esta misma mañana a través de YouTube.

Al escucharlo es fácil reflexionar sobre el papel del ser humano y la amenaza medioambiental que representa, pero también es posible recapacitar sobre lo poco que se está haciendo para frenar el deterioro del planeta.

“Pensaba que todo era mío; me advertías y me daba igual, porque creía que mis malos humos no te sentarían mal”, se escucha en la canción, antes de sentenciar: “Ahora como corderitos, pidiéndote otra oportunidad”.

Lo cierto es que la letra puede resultar de lo más cercana y es capaz de reflejar a la perfección el día a día de la sociedad, y del planeta.

"Me castigas con tanto mal"

De ahí que Ángel Sevilla diga cantando: “Pensaba que me querías porque contigo yo estaba ‘In Love’; decías que te maltrataba, que no respetaba la relación, porque llenaba todo de humo, porque tiraba cosas al mar… Y ahora te enfadas conmigo y me castigas con tanto mal”.

El cantante zamorano Ángel Sevilla es un artista ya muy conocido en O Grove, gracias a su estrecha relación laboral con Kiko Bea. Juntos lanzaron hace un par de años dos videoclips que, dirigidos por Dj Federato MaMMamusic, tuvieron una importante repercusión en plena pandemia, como fueron “Aunque no sea del sur” y “Los Lobos”, éste coprotagonizado por la grovense Lara Moreno.

De “Aunque no seas del sur” puede decirse que Urban Grove Records grabó este videoclip en A Coruña y Santiago de Compostela, a los pies de la Torre de Hércules y la Catedral.

Ya se dijo entonces en FARO DE VIGO que la letra, escrita por Kiko Bea y Ángel Sevilla, cuenta una historia de amor en la que, en cierto modo, se reivindica el arte y el modo de vida de los pueblos del norte.

Además de ese trabajo, que contó con la colaboración de la modelo Pilar Gómez y las bailarinas Cristina Díaz y Alba Santamariña, es de destacar, como se decía anteriormente, el titulado “Los Lobos”.

Esta obra distribuida a través del canal de música urbana y reguetón Urban Grove Récords tiene mucho de reivindicación feminista, acompañada de un ritmo pegadizo y la sorprendente voz de Lara Moreno (Lamora).

También puede recordarse que Kiko Bea lanzó ese mismo año “Bailando toda la noche”, un trabajo grabado en la playa de A Lanzada y la parroquia de San Vicente.

En aquella ocasión el protagonismo era para las artistas Irene Iglesias, de Vilagarcía de Arousa; Ana Paz, del municipio arousano de Ribeira; y la venezolana Nakary Palumbi.