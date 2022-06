Por un lugar más sencillo y austero

Me dirijo a usted, señor alcalde, por motivo de la comida celebrada el viernes 20 de mayo en el Pazo O Castriño dedicada a los empleados del Concello de Vilagarcía de Arousa. Como contribuyente y ciudadano de este municipio me indigna y me avergüenza que una comida pagada con dinero público (una parte del precio del servicio del banquete/bebida y música, ya que por lo que sé, otra parte ha sido aportada por los propios empleados del Concello) se realice en un establecimiento que está muy lejos de mostrar austeridad en los presupuestos, dado los tiempos que estamos viviendo, muestre o al menos refleje presupuestos que no están al alcance de la mayoría de los ciudadanos.

Desconozco por completo las cuentas del Concello de Vilagarcía, pero si efectivamente da para esto, le agradecería mucho que se tuviera en cuenta los impuestos que puntualmente estamos obligados a pagar los vecinos, autónomos y empresarios que abonamos cuando corresponde, sin ver reducido ninguno de estos tributos, sino todo lo contrario cada mes, trimestre y cada año. También quiero decirle lo siguiente: por lo que sé, dicha comida hacía algunos años (creo que dos) que no se celebraba con motivo de la pandemia. A lo que añado que, por motivos de pandemia y de los daños económicos derivados de esta, la gran mayoría de los autónomos (en los cuales me incluyo) seguimos sin poder celebrar ninguna comida similar a la que ustedes han celebrado el día 20. Espero y deseo que estas palabras puedan ayudar a darle más consciencia del gasto que se hace del dinero público que tanto nos cuesta a los contribuyentes. Es una situación difícil para todo el mundo. Desde luego no quiero decir que los empleados públicos no se merezcan una comida, sino que se puede tener más empatía con el pueblo y dar un ejemplo más digno, haciendo este tipo de eventos en un lugar más sencillo y austero. *Autónomo, vecino de Vilagarcía