La selectividad pierde fuelle en Vilagarcía

Para casi doscientos estudiantes de Vilagarcía hoy es un día de muchos nervios. Un día en el que se juegan su futuro y para el que llevan preparándose todo el curso, especialmente en estas últimas semanas. Y es que llegó el día de la selectividad. Los cuatros institutos de la ciudad aportan a las pruebas de la ABAU (Proba de Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) un total de 185 alumnos, la mitad de ellos procedentes del Castro Alobre (89 exactamente), el IES con más volumen de matriculados en Bachillerato. De O Carril harán los exámenes 38 jóvenes, del Armando Cotarelo Valledor 33 y del Fermín Bouza Brey, 25.

En cualquier caso, todos los institutos han experimentado un descenso de alumnado inscrito para hacer selectivo con respecto a cursos anteriores. ¿El motivo? Algunos directores apuntan al auge de la Formación Profesional. “La FP está en crecimiento por inversión, por salida y por prestigio. Hay alumnado que ya no va a la ABAU por tener claro el ciclo que quieren. Los alumnos tienen una inserción en el mercado laboral habitualmente más rápida y con sueldos cada vez mejores”, comenta el director del Bouza Brey, Jesús de Andrés, un centro que precisamente en septiembre se convertirá en un CIFP, es decir, en un centro exclusivo de enseñanzas de FP, derivando a sus estudiantes de ESO y Bachillerato a otros centros, principalmente al Cotarelo.

El director de este instituto situado en Sobradelo, Ignacio Castro, coincide con De Andrés en que “cada curso aumenta el interés por la FP de grado superior”. No obstante matiza que no es un hecho que se ciña a la oferta local, sino que ocurre “en toda Galicia, destacando Santiago de Compostela y las ciudades atlánticas”. “Las estadísticas del Ministerio así lo indican. No se trata de una circunstancia local, es una derivada estatal”, recalca el docente.

Sin embargo la directora del Castro Alobre, Mariola Rodríguez, no apreciado ningún repunte en su centro sobre el interés en la FP por parte del alumnado.

Unos a Pontevedra y otros a Santiago

Como suele ser habitual, algunos estudiantes de Vilagarcía deben desplazarse hoy a Santiago para realizar las pruebas de la ABAU y otros a Pontevedra. Aunque es un hecho que desde varias comunidades educativas no ven demasiado lógico, tras el paréntesis de 2020 cuando la selectividad se celebró en el pabellón de Fexdega, la CIUG no aprovechó para modificar la estructura de las comisiones delegadas. Así, los alumnos del Castro Alobre y del Cotarelo Valledor van a la facultad de Medicina de Santiago, los del Bouza Brey a Ciencias Políticas (también en la USC) y los de Carril a Forestales, en Pontevedra.

También se examinarán en esta escuela pontevedresa los estudiantes del IES Monte da Vila (O Grove), Ramón Cabanillas (Cambados), Vilalonga (Sanxenxo) y A Basella (Vilanova). El alumnado del Igafa (A Illa) va a la facultad de Educación.

Con respecto al IES de Valga y al Francisco Asorey (Cambados), les toca Santiago: facultad de Económicas y Medicina respectivamente.

Historia, el primer examen

Los estudiantes inscritos para realizar las pruebas de acceso a la universidad deben estar en sus asientos hoy a las 9.00 horas, cuando tendrá lugar la presentación. A las diez tendrá lugar el primer examen, el de Historia de España, y a las doce el de Lingua Castelá e Literatura.

Por la tarde los alumnos deberán demostrar sus conocimientos en Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais o en Fundamentos da Arte en función del itinerario de Bachillerato elegido. La jornada culminará con Economía da empresa y Deseño.

Mañana el día arrancará con Lingua Galega e Literatura, Primera Lingua estranxeira, Matemáticas y Latín. Por la tarde, Debuxo Técnico, Artes Escénicas y Segunda Lingua Estranxeira, Química y Grego.

El jueves terminará la selectividad con exámenes solo en horario de mañana: Bioloxía, Historia da Arte, Física, Xeografía, Cultura Audiovisual, Xeoloxía e Historia da Filosofía.