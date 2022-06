Areoso se queda sin tiempo

A tan solo unos días para la llegada del verano, y después de que se registrasen varios fines de semana de intenso calor, en A Illa comienza a asumirse que el plan de protección del islote Areoso no llegará a tiempo un año más. Así lo reconoce el alcalde del municipio, Carlos Iglesias, que ayer reconocía que en el grupo de gobierno local existe “un profundo malestar por este contratiempo, ya que esperábamos que, después de las reuniones mantenidas en Santiago, Areoso contase al fin con un plan de protección adecuado”.

El alcalde isleño reconoce que “el compromiso de Medio Ambiente era remitirnos un documento sobre el que, supuestamente, están trabajando, para que nosotros y la cofradía añadiésemos o planteásemos modificaciones, pero desde esa reunión, no hemos tenido más noticia del mismo”. Lo cierto es que el islote Areoso sigue sin tener un plan de protección adecuado, más allá de las normas que se instauraron hace unos años, consistentes en limitar el acceso de embarcaciones a motor al arenal. Sin esas nuevas y mejores medidas de protección que tanto llevan reclamando desde A Illa, el islote volverá a exponerse este verano a una nueva invasión de turistas y bañistas, alguno de los cuales no solo no respeta con su embarcación las boyas perimetrales, sino que tampoco hace caso de las vallas que impiden acceder al espacio dunar en el que anidan un considerable número de aves.

Las llamadas de atención de A Illa no son una queja vacía. Desde hace algunos años, el islote viene experimentado importantes cambios morfológicos provocados por las mareas vivas que sufre, pero acelerados por la invasión de visitantes que recibe durante la época estival. De hecho, desde hace tres años, las mareas vivas parten en dos el islote en la zona donde, precisamente, se concentran el mayor números de restos arqueológicos localizados hasta la fecha. Y es que el islote, además de contar con un importante valor medioambiental, también cuenta con un gran legado arqueológico, ya que en él se han encontrado cinco mámoas (una de ellas acabó siendo devorada por el mar) y hasta huesos de una persona de la época Castrexa, algo prácticamente imposible en Galicia debido a la gran acidez de los suelos. Desde el Concello de A Illa temen que todo ese legado pueda acabar desapareciendo por llegar tarde con la protección del islote.