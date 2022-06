Un sector estratéxico en situación de inseguridade

Recentemente, a responsable da Consellería do Mar referíase en Vigo aos beneficios do consumo de mariscos e peixes, alimentos indispensables nunha dieta saudable. Proclamábase que, grazas en parte ao noso gusto por estes produtos dos nosos mares, os galegos formamos parte da elite mundial da lonxevidade.

En 2021, segundo datos oficiais da Xunta, das augas de Galicia saíron case 400 millóns de quilos de peixes e mariscos. E nas nosas lonxas comercializáronse cerca de 133.000 toneladas de peixes, moluscos e crustáceos... todos produtos da pesca e do marisqueo.

Pola súa banda, a acuicultura galega colleitou máis de 263 millóns de quilos de peixes, algas e bivalvos, destacando sobre todos o mexillón, que con máis de 250 millóns de quilos supón, el só, o 63,4% da produción galega de pesca, marisqueo e acuicultura. Uns exemplos axudarán a entender mellor a relevancia do noso sector: Galicia produce ou captura case 11 millóns de quilos doutros bivalvos (ameixas, ostras, vieiras...), menos de 2 millóns de polbo, 25 millóns de pescada, 9 de sardiña e 5 de rapantes. De choco captúranse 0,5 millóns de quilos e de percebe 0,25 millóns de quilos.

O noso mexillón, non sempre valorado como merece, é a moita distancia o principal alimento mariño de Galicia e as cifras así o avalan. O sector bateeiro é quen de xerar máis da metade da nosa produción de alimentos mariños, por tanto a súa importancia resulta incontestable. Galicia, que presume de ser a principal potencia na pesca e na acuicultura da UE, o é en gran medida polo cultivo do mexillón. Lle pese a quen lle pese! Trátase dunha actividade que da sustento a moitas familias e contribúe ao desenvolvemento da industria conserveira e elaboradora de produtos do mar.

Un cultivo natural que a UE quere promover e fomentar, xa que estudios internacionais o sitúan entre os de menor pegada enerxética, hídrica e ambiental, e certifican os seus efectos ambientais positivos. Por tanto, unha das mellores formas de producir alimentos nutritivos.

Pese a esta realidade, seguimos nunha situación de inseguridade que levou hai pouco a milleiros de persoas a encher a praza do Obradoiro. Unha realidade forzada por unha das partes que segue sen resolverse -como o demostran os ataques a produtores de mexillón que non tiveron resposta por parte da administración deixando de novo ao noso sector na absoluta indefensión- e que pon en perigo a economía de moitas familias.

Mentres isto ocorre seguimos á espera de que se reevalíen as zonas restrinxidas e se permita o acceso ás áreas nas que se sabe que hai mexilla e non hai percebe. Tamén estamos a agardar a que se cumpran os compromisos da Administración galega e se teñan en consideración os estudios técnicos que se están a desenvolver para a reapertura de zonas.

Ata entón, seguimos a comprobar como continúa a extracción de percebe por debaixo do tamaño mínimo autorizado, tamén das zonas de reserva de percebe. E volvémonos a preguntar se realmente se está a protexer o percebe impedindo a recolección de mexilla, mentres se segue a permitir que ata o 40% dos quilos extraídos poidan ser de talla non comercializable, incluídos xuvenís de percebe e percebe de talla ilegal.

*Secretario xeral del Consello Regulador D.O Mexillón de Galicia