“Nuestro cerebro tiene límites, pero aún nadie ha sido capaz de cuantificarlos”

A José Ramón García Guinarte muchos le conocerán por su faceta como gerente de la Mancomunidade do Salnés. Fue precisamente su vocación por la formación la que le abrió las puertas de su actual desempeño hace más de veinte años. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Santiago de Compostela, el optimizar el rendimiento académico y de estudio ha sido una inquietud que le ha llevado a publicar trabajos de enorme repercusión acerca de técnicas de estudio.

Ahora que la ABAU está a la vuelta de la esquina, García Guinarte aconseja y descubre, entre otros temas, sobre cómo hacer del estudio un aliado y no una pesada carga. Como especialista en alto rendimiento académico y con trabajos como Sistemas de Inteligencia Ortográfica o el actual sobre inteligencias múltiples, queda claro que se trata de una voz autorizada.

– Lleva usted indagando en la capacidad de la mente desde hace varias décadas, ¿pero cómo empezó todo?

– Me interesé por el campo del funcionamiento del cerebro en la Universidad. Por eso decidí licenciarme también en Ciencias de la Educación y hacerme profesor. Yo era de los que tenía un buen expediente, pero me costaba mucho trabajo estudiar. Todo era a base de esfuerzo, pero tenía un amigo que era un fenómeno que con leer las cosas una vez sacaba muy buenas notas.

– ¿Y de esa admiración nació su búsqueda de la razón?

– Tenía que encontrar el motivo. Hice mi segunda carrera porque quería saber como funciona un cerebro y la diferencia entre personas con facilidad para aprender y otras a las que le costaba más. De aquella no existía internet, era 1990, y busqué a mano en las fichas de la biblioteca de la Universidad un manual de cómo funcionaba la mente y ahí surgió el descubrimiento de un autor inglés llamado Tony Buzan, creador de los mapas mentales, una persona que 30 años antes se había hecho las mismas preguntas que yo. Encontrar ese libro, escrito solo tres años antes, fue un antes y un después.

– Es decir, que encontró casi como un santo grial en materia neurológica.

– Fue aprender a entender como funciona el cerebro, pero también las sinapsis neuronales, la memoria, el olvido... Nadie me había explicado antes cómo funciona la mente y para mí fue un cambio radical en mis técnicas de estudio. La demostración es que estudiaba mucho menos tiempo en mi último año universitario que en Bachillerato. Y todo ello sin renunciar a divertirme y a practicar todo tipo de deportes, pero era responsable y tenía un expediente académico brillante porque me resultaba muy fácil estudiar. Entendí lo que Tony Buzan había demostrado y ahora llevo más de media vida explicándole a miles de alumnos como funciona el cerebro.

– ¿Y en ese contacto permanente con el sistema educativo qué conclusiones ha podido sacar?

– Pues que hay muchas cosas a analizar, pero sobre todo hay un tema muy grave que es el de los alumnos con altas capacidades. Encontré muchos casos así y lo sorprendente es que siendo unas mentes privilegiadas para cualquier sociedad tengan problemas de adaptación y rendimiento académico. Hay datos alarmantes como que el índice de fracaso escolar en niños superdotados es de un 50%. Y no es del todo real porque se sabe que solo están diagnosticados como tal un 25% de los que existen, por lo que se puede estimar que el índice de fracaso escolar en esta población estaría por encima del 75%. Eso no puede ser por culpa del sistema. Es una situación tremendamente grave en la que hay que actuar.

"La clave para estudiar bien es generar estructuras que faciliten un desarrollo posterior"

– ¿Quizá solo se tiende a asociar el fracaso escolar a falta de capacidades para el estudio?

– Eso es así casi siempre, pero hay que tener claro que se sabe con datos oficiales, que el 2% de los nacimientos son superdotados. Eso quiere decir que entre los 8 millones de estudiantes que hay, 160.000 son superdotados y muchos de ellos van a abandonar la escolarización cuando su cerebro funciona de una forma fascinante. Tengo libretas enteras con apuntes de cómo funciona su cerebro.

– ¿Cómo entiende que tendría que funcionar el sistema para mejores resultados con ellos?

– Lo primero es que la principal diferencia entre una persona con altas capacidades y alguien que no las tiene es la velocidad de su pensamiento consciente. Un niño de altas capacidades tiene una velocidad brutal de asimilación y necesitan una estimulación académica apropiada. Es como si tuvieran un Ferrari en su cabeza que no le dicen como manejarla, entonces si va muy rápido se puede estrellar y si va muy lento puede terminar aburriéndose o frustrándose. Hay que hacer por entender su mente porque es algo muy grave cuando estamos hablando de mentes muy necesarias para el avance de una sociedad y de un país. Se debería abordar desde las administraciones y actuar desde ya con inversión y una hoja de ruta. Se deben analizar las altas capacidades y aplicar una estrategia. No podemos convertir a los superdotados en unos inadaptados académicos. Por no hablar de los problemas a los que se enfrentan los padres de esos niños que también daría para un largo debate.

Estudiaba mucho menos tiempo en mi último año universitario que en Bachillerato José Ramón García Guinarte

– Uno de los problemas que también existe en muchos estudiantes es el olvido.

– Algo que también tiene su miga. He tenido estudiantes y profesores que han llorado mucho cuando le explico como funciona el olvido. Hace más de 100 años ya se constató como se produce el olvido y está demostrado que después de estudiar olvidamos más en las siguientes 24 horas que en los 30 días posteriores. Buzan lo volvió a corroborar en los años 80. Los dos trabajos muestran como en las siguientes 48 horas de haber memorizado se pierde un 90%. Eso descubre la necesidad de la planificación y de las estructuras para que el cerebro las consolide con mapas mentales, como un símil a las sinapsis neuronales. Así la información no se pierde, el cerebro no olvida porque organiza la información y la localiza.

– ¿Alguna pauta a seguir en materia de memoria?

– La clave es generar estructuras que se queden de manera sintética para facilitar el desarrollo posterior. Luego es muy importante el repaso. Ambos estudios también coinciden al apuntar que el primer repaso debe realizarse 10 minutos después de cada 50 minutos de estudio. Tiene que ser además muy corto, en torno a cinco minutos. No se debe estudiar más de 50 minutos seguidos. El primer repaso ahí y un segundo repaso a las 24 horas. Así se establecen los sistemas de recuerdo arriba. Cuando compruebas su eficacia es para llorar al darte cuenta de la cantidad de tiempo desperdiciado en estudiar porque no se trata de estudiar mucho, sino de estudiar mejor.

– Ahora que estamos en tiempos de ABAU, nunca sobran los consejos.

– Lo que tienen que hacer para preparar las materias es reforzar la estructura de la información, ver como está estructurado cada uno de los temas para generar estructuras en la mente. El cerebro guarda lo que tu quieras y se trata de darle un nombre a esa carpeta. Fundamentales son la planificación de los repasos y también saber controlar un aspecto como es la mente en blanco en los exámenes.

Es sorprendente y triste que haya mentes privilegiadas que tengan problemas de adaptación y rendimiento académico José Ramón García Guinarte

– Sé de muchos que tomarán nota acerca del control de la mente en blanco. Usted dirá.

– Primero hay que saber por qué se produce. Hace muchos años me encargaron un estudio de como afectaba el miedo en un deportista de élite. Fue un estudio muy interesante porque estudiando el proceso del miedo me llevó a entender la mente en blanco en un examen. Desde entonces utilizo una técnica que es altamente eficaz con los alumnos.

– No le voy a pedir que la explique. Hágalo por favor.

– Realmente nuestro cerebro tiene una especie de escáner inconsciente que analiza de forma continua todos los estímulos con la finalidad de la supervivencia. Si el cerebro detecta un estimulo que reconoce como peligroso activa un proceso en nuestro organismo que genera tensión muscular, segrega adrenalina, mayor tensión muscular, ritmo cardíaco, mayor sudoración. El cuerpo se pone en alerta y se puede desencadenar igual estando delante de un león o de un examen. El cuerpo se prepara para huir o para luchar. El cerebro detecta una alarma y actúa así desde hace miles de años. Se generan las mismas secreciones que hace siglos. ¿Cómo se produce la mente en blanco? En situaciones de estrés el organismo genera una hormona llamada cortisol y eso produce mente en blanco. Antes del examen muchos alumnos no duermen por la noche. Se crea una alarma previa y segregan adrenalina por ansiedad. Es lo que le pasa a las personas que sufren de ansiedad.

"La ansiedad genera cortisol y eso es lo que produce la mente en blanco"

– Pues un examen de ABAU algo de ansiedad también genera.

– El examen es el momento cumbre a nivel de estrés. En aquellas personas más sensitivas, incluso se van a contagiar del nerviosismo de los demás por culpa de las neuronas espejo. Se genera cortisol y se produce la mente en blanco. En concreto el cortisol bloquea el hipocampo, donde almacenamos todos los recuerdos que podemos narrar y asociamos los conceptos aprendidos en vivencias previas. Entonces nos cuesta encontrar las palabras necesarias y articular frases con sentido. Durante unos segundos o largos minutos no podemos acceder a nuestros recuerdos, lo que explicaría porqué no recordamos esa palabra, el nombre de una persona o el texto de un examen.

– ¿Entonces qué hacer para controlar el cortisol?

– ¿La solución? Romper el proceso en espiral. Para ello utilizamos una técnica que se denomina anclaje, que es como un interruptor y automáticamente cortas el proceso de segregación. Por ejemplo con algo tan simple como la risa. Si el alumno piensa en algo que le hace reír en el momento en el que está nervioso, el cerebro no puede tener sensaciones contradictorias de forma simultánea. Así se elimina el problema porque si eres capaz de pensar en algo que te haga reír el cuerpo no puede generar adrenalina.

– Además de la risa, ¿algún otro mecanismo igual de eficaz?

– Hay otro truco. Cuando me lo preguntaron por primera vez no lo sabía, pero dije que sí y no tenía ni idea, pero pensé en como funcionaba el cerebro y pensé en un ciervo comiendo hierba. Entonces contesté el truco de mascar chicle porque pensé que produciría un corte en el proceso en espiral del miedo y evitaría la mente en blanco.

– ¿Y se comprobó como eficaz?

– Lo primero que hice nada más contestar lo del chicle fue salir de allí y buscar estudios sobre la relación de cortisol en sangre con mascar chicle y encontré uno que señalaba que rebaja un 30% el nivel de cortisol en personas en estado normal. Pensé en un ciervo comiendo hierba y que de repente el ciervo viese a un león, ¿sería posible que el ciervo siguiese comiendo? Nunca, saldría corriendo e incluso hay animales que sueltan esfínteres en situaciones así. Eso de masticar algo sería decirle a tu cerebro, tranquilo porque si come es que hay calma y se vuelve a generar un proceso contradictorio. Esto tiene más miga, porque hay personas que comen por estrés porque al masticar se sienten más tranquilos. Son manifestaciones en una mente que no ha evolucionado desde las cavernas. No es la mente lógica la que trabaja. Estos procesos los desencadena un mecanismo espontáneo en centésimas de segundo en situaciones de miedo y hay que cortar ese proceso con acciones que actúen en contra.

– Lo suyo es casi una búsqueda de los límites del cerebro en materia de capacidad cognitiva.

– Nuestro cerebro tiene límites, pero teóricamente nadie ha sido capaz de cuantificarlos. Todos los que lo han hecho han tenido que retractarse. La capacidad de nuestro cerebro es tremenda, pero hay que ayudarle. Trabajamos en contra de nuestro cerebro. Sin estímulos que generan automatismos no sería posible hacer un movimiento sin una orden. Cada vez que dar una orden se produce una obediencia por parte de la mente. El proceso de memorización es inconsciente y tenemos que darle sentido.

“Es el propio sistema educativo el que tiene que transformarse y volverse mucho más atractivo”

– Después del impacto generado con su libro de su Sistema de Inteligencia Ortográfica se enfrascó a continuación en un nuevo proyecto de desarrollo intelectual, ¿en qué consiste?

– La verdad es que el impacto del libro superó de largo las expectativas. Lo está comercializando Penguin Random House que es la mayor editorial del mundo, pero también se interesaron Harper Collins y Planeta. Es más complicado saber cuántos ejemplares se han vendido, pero sé que hay muy buenas cifras. Ahora estamos desarrollando un sistema de inteligencia numérica sobre la base del estudio del matemático francés Pierre Hérigone en el siglo XVII.Se trata de memorizar un código de equivalencias de números y letras. Herigone transformó los números en palabras y nosotros transformamos los números en imágenes.

– Se trata de simplificar la asimilación entonces.

– Facilitamos el método, y algo reservado a campeonatos del mundo de memorización, se pone a mano de cualquier persona. Analizamos por qué ese método era tan potente y resulta que la base del método es transformar los números en imágenes simples y dotadas de vida. ¿Qué pasa al automatizar ese proceso en el cerebro? Los números los procesa un hemisferio y las imágenes el otro. Si fuerzas al cerebro creas una nueva red neuronal que une los dos hemisferios y esa red neuronal es la base del desarrollo de las inteligencias múltiples. Estas desarrollando nuevas redes neuronales y rindiendo mejor.

– ¿Pero se puede llegar a pensar que todos los cerebros están preparados para alcanzar la misma capacidad?

– Es cierto que hay un componente genético que tiene un peso, pero cualquier persona normal puede alcanzar niveles brutales. Luego hay un montón de factores. Tiene que haber motivación y si no quiere no hay nada que hacer. He tenido alumnos que les costaba estudiar y han sido muy buenos. Porque querían estudiar y sufre una transformación brutal. Algunos llegaban a mí porque no tenían más tiempo para estudiar y entraban en fases de depresión porque necesitaban estudiar 12 horas al día. Aprender a estudiar es fundamental.

– No cree que su investigación va casi un poco a contracorriente. Me refiero a que pretende motivar, a sacar el máximo rendimiento al cerebro humano en plena avalancha tecnológica.

– Es el sistema educativo el que tiene que transformarse y volverse más atractivo. En todos los ámbitos se aplican criterios de competencia y en la enseñanza debe así también. Hay que enseñar a pensar y acabar con las memorias repetitivas.