"Ao que ten bo viño nunca lle faltan amigos"

La pregonera fue la periodista de la televisión pública gallega Fátima Mella (arriba a la izquierda), una “reportera de fiestas”, como ella misma se definió. En el pregón, desgranó con humor las 49 razones por las que hay que visitar la Festa do Viño Tinto do Salnés, una por cada año de su historia. Comenzó su intervención con un refrán (“ao que ten bo viño non lle faltan amigos”), y siguió con las loas que el escritor Álvaro Cunqueiro dedicó al tinto de Barrantes (“un vino humanístico, espiritual, acariciador”). Incluso bajó del escenario para hacer gala de su magnífica voz y cantar junto a su madre, que estaba grabando el pregón entre el público, una chispeante estrofa satírica: “Os cregos e os taberneiros teñen moito parecido; os cregos bautizan os nenos; e os taberneiros, o viño”. También fue espectacular la puesta en escena de los acróbatas de Pablo Méndez (derecha).