La Escola de Idiomas de Vilagarcía impartirá Galego el próximo curso (y otras novedades)

La Escola Oficial de Idiomas (EOI) de Vilagarcía se zambulle en el próximo curso cargada de novedades. Además del adelanto del calendario que afecta a todos los centros, el situado en Bosque dos Desamparados incrementará su oferta educativa. El aspecto más destacado es la incorporación de un nuevo idioma, Galego, satisfaciendo así una vieja demanda de la escuela, que cada año recibe un aluvión de preguntas de potenciales alumnos interesados en perfeccionar esta lengua.

Según anunciaron ayer el director y la vicedirectora de la EOI, Juan Paz y Marta Gago respectivamente, de Galego se impartirán dos cursos preparatorios para el Celga 4, otros tantos de lenguaje administrativo (uno de nivel medio y otro superior, ambos de 75 horas y formato on line) y se formará un grupo de C2 (el nivel más elevado, que se dará los martes y jueves de 19.30 a 21.30 horas).

Monográficos de italiano, inglés y alemán

Otra de las grandes novedades son los cursos de competencias lingüísticas (también denominados monográficos), pensados sobre todo para aquellas personas que ya han adquirido un cierto nivel y no desean continuar obteniendo más certificados. Serán de destrezas comunicativas en inglés, alemán e italiano con una duración de 60 horas, es decir, un cuatrimestre.

De alemán se impartirán monográficos para los niveles B2 y C1, igual que en inglés, mientras que en italiano se darán dos del C1. La idea es aumentar esta oferta en próximos años.

Más formación semipresencial

En relación a la semipresencialidad, la experiencia piloto de Inglés B2.1 ha funcionado tan bien que a partir de septiembre además de mantener este nivel en la modalidad híbrida (dos horas a la semana de asistencia a clase y otras tantas de trabajo en casa con el aula virtual) se estrenará el inmediatamente superior, el B2.2, al igual que el B1.1 de Alemán. La carga horaria es la misma que en las modalidades presenciales (120 horas).

En este sentido, Juan Paz recalca que no se trata de una enseñanza a distancia y que los alumnos que no fueron a clase no fueron capaces de terminar el curso con éxito. La formación que sí se proporciona a distancia es That’s English (desde el nivel A1 hasta el C1).

La Escola de Idiomas de Vilagarcía está en proceso de reestructuración de su página web. Los plazos de preinscripción y matrícula ya están colgados y los horarios de clase lo harán la semana que viene.

Se adelantan todos los plazos: “Ya no vale eso de me lo pienso en septiembre” El curso escolar 2022-23 comenzará para todos los centros el 8 de septiembre, incluidos los de enseñanzas de régimen especial, como escuelas oficiales de idiomas y conservatorios. Este adelanto conlleva una modificación sustancial de los plazos de matrícula, que en la EOI de Vilagarcía son los siguientes: para las pruebas de clasificación del 13 hasta el 23 de junio a las 12.00 horas en la secretaría del centro y para la preinscripción (nuevo alumnado o procedentes de otras EOI) del 27 de junio al 10 de julio (el 12 de julio se podrá consultar la admisión). En relación a la matrícula propiamente dicha, la ordinaria (la destinada a los estudiantes del curso 2021-2022 que aprobaron y continúan sus estudios) tiene de plazo del 20 al 30 de junio. La matrícula extraordinaria cuenta con varios plazos: del 1 al 7 de julio, del 12 al 20 de julio y del 1 al 7 de septiembre.

Campañas de difusión

Además de recorrer los institutos para dar a conocer la oferta formativa de la escuela de Bosque dos Desamparados, también se llevarán a cabo campañas de difusión en la calle.