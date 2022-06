Barrantes celebra hoy el día grande de la Festa do Viño Tinto do Salnés

Hacía ya tres años que el centro de Barrantes no era un hervidero de gente como lo fue ayer, y como presumiblemente volverá a serlo todo este fin de semana. La localidad celebra desde el jueves por la noche y hasta mañana domingo la 49 edición de la Festa do Viño Tinto do Salnés, y las primeras sensaciones son buenas. Se ha vendido bastante vino, y hay mucho ambiente en la localidad. “Vemos a la gente con alegría, con mucha ilusión”, declaró el alcalde de Ribadumia, David Castro, tras el corte de la cinta inaugural, en la que estuvo acompañado por un grupo de niños de la Escola de Ocio e Tempo Libro del colegio Julia Becerra Malvar con unos coloridos disfraces artesanos de racimos tintos.

El corazón de la fiesta es la carpa de la avenida Bouza Martín, en la que venden sus caldos una decena de bodegas. Una de ellas es Maypa, de Manuel Padín Torres, que tras las primeras horas de la fiesta se mostraba entusiasmado. “Fue espectacular, el mejor viernes que recuerdo en muchos años. Se ve que la gente tenía ganas de salir y de disfrutar tomando unos vinos”. De hecho, estima que despachó solo mediodía unas 65 botellas de vino. También se muestra contento Carlos Núñez Otero, que ha reservado para la fiesta su Barrantes “Asento de Núñez” y el caíño tinto “Carlos Núñez”. “Estoy contento, porque aunque solo era festivo en Ribadumia hubo gente de otros ayuntamientos”, afirma. Incluso se pasaron por su caseta algunos extranjeros, lo que habla mucho de la popularidad que ha alcanzado la Festa do Viño Tinto do Salnés. En su caso, cuenta con dos puestos, y está vendiendo un poco más caíño que Barrantes. En su opinión, “la gente tiró más por el autóctono porque el caíño este año hay muy poco y es difícil de localizar”. Lino Padín Outón, de la bodega Arbelos, vende caíño tinto en exclusiva, y es uno de los cosecheros más jóvenes que exponen en la carpa oficial. Tiene 41 años, y acude a la fiesta de Barrantes desde 1998. Primero, acompañando a su padre, y ahora elaborando sus propios caldos. Es viticultor profesional -también tiene albariño-, y aunque admite que el campo es un oficio a veces ingrato le gusta lo que hace. En lo que coinciden también todos los productores es en resaltar la calidad de los tintos que se exponen en la carpa. Así, los asistentes podrán encontrar Barrantes con graduaciones de entre 10,5 y 12,5 grados. Manuel Padín, por ejemplo, afirma que, “los mejores tintos siempre los reservo para la fiesta”, y Carlos Núñez sostiene que para él la participación en la carpa, “es un asunto muy serio”, puesto que se trata del escaparate de las bodegas. “Yo siempre trato de traer los mejores vinos, que estén a la altura”. Hoy es el día grande de la fiesta de Barrantes, con actos lúdicos prácticamente desde primera hora de la mañana hasta la noche. Los actos centrales serán la investidura de los nuevos Valedores y la lectura del pregón, a partir de las 13.00 horas, durante la cual se repartirá gratis entre el público chorizo, pan de maíz y vino tinto; la comida oficial con la entrega de premios a los mejores vinos de las dos categorías; y los conciertos, ya que a las 20.30 horas actúa Roi Casal, y en la verbena estarán Marbella y La Oca Band.