Así afectarán los cambios al Bachillerato de Artes de Carril

La recogida de firmas iniciada por la Asociación de Nais e Pais de Alumnos del IES O Carril contra la eliminación de la vía de Música y Artes Escénicas del Bachillerato de Artes no solo cuenta con el respaldo de la Anpa del colegio carrilexo, sino también con el de otras de Vilagarcía y de la comarca. Se trata de lograr el mayor número posible de rúbricas para entregar en la Consellería de Educación.

Claustro y Consello Escolar

La postura en el instituto de Carril es unánime, pues el escrito emitido por la Anpa es muy similar al elaborado por el Claustro y el Consello Escolar del centro, que solicitan a la Xunta que “reconsidere” su decisión y “no se prive al alumnado del IES O Carril, procedente de un entorno tan amplio y con concellos tan ligados históricamente a la cultura artística musical y dramática, de la posibilidad de poder optar a la vía de Música y Artes Escénicas y se le permita al centro ofertarla en el curso 2022-23 y sucesivos”.

Educación aseguró a este periódico que las materias de la rama de Música y Artes Escénicas se continuarán impartiendo y “no habrá cambios prácticos para el alumnado” ni tampoco para el profesorado.

Optativas

Pero según explica la directora del centro, Rosa Gómez, las asignaturas se mantendrán, pero exclusivamente como optativas, lo que significa que las hasta cuatro materias que cursaban ahora los estudiantes de Artes en la modalidad de Música y Artes Escénicas, a partir de septiembre se reducirán a una. Y a ello se une la dificultad de impartirlas. Ya no por la dotación de profesorado, que ahí no hay problemas, sino porque el abanico de optativas es tan amplio (un alumno de Ciencias puede escoger una de Humanidades o Artes y viceversa) que la dirección augura que no habrá suficiente demanda, cuando en la actualidad sí que existe.

Los datos

En 2º de Bachillerato hay siete estudiantes en la rama de Artes Escénicas y para el próximo curso se han admitido a 25 chavales para el Bachillerato de Artes. “Por ahora todavía no sabemos cuántos elegirían Música y Artes Escénicas”, comenta Gómez. Pero sí se sabe los de primero, donde de los 24 alumnos, casi la mitad eligieron la vía musical.

Las materias

Hasta ahora los estudiantes de la citada rama elegían como troncales entre Análisis Musical y Artes Escénicas. A mayores, tenían que escoger dos materias de entre cuatro, también troncales. Y como optativa tenían la posibilidad de elegir cualquiera del centro, por lo que en caso de decantarse por una de la modalidad musical, cursarían cuatro asignaturas de esta especialidad.

La directora del instituto, Rosa Gómez, considera en alusión a la Consellería de Educación que “nos están intentando confundir”. “Había dos itinerarios de Arte y va a quedar uno. Esa es la realidad”, sentencia la docente, que recalca que nada tiene que ver cómo se estaban impartiendo hasta ahora las materias, como troncales, que como optativas.