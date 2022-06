¿Por qué se adentró en la ría de Arousa el esquivo tiburón solrayo?

El examen no aportó demasiadas pistas sobre las causas de la muerte, tal y como apunta el director de la Cemma, Alfredo López. Sí han visto que el tiburón llevaba ya un cierto tiempo sin comer, y que las lesiones que sufrió al caer en las redes de un barco de pesca, a la altura de A Illa, no fueron lo suficientemente graves como para causarle la muerte.

No obstante, López señala que para este tipo de tiburones el hecho de pasar varias horas inmovilizados en una red de pesca puede suponer una condena a muerte, puesto que su oxigenación sanguínea se reduce dramáticamente. Si el ejemplar ya estaba enfermo, esa situación lo habría debilitado hasta el extremo de ser incapaz de encontrar aguas más profundas.

Los técnicos de la Cemma tomaron numerosas muestras del escualo para futuras investigaciones, puesto que es la primera vez que se registra su presencia en Galicia.

La Cemma, que este año celebra su 30 aniversario y es la encargada de la Red de Varamientos de Galicia, confirma que el escualo avistado en O Esteiro (Vilanova) era un tiburón solrayo o dientes de perro, y no un peregrino, como se creía inicialmente. Se trata, según los expertos, de una de las especies de tiburón más dóciles del mar, y eso a pesar de su aspecto feroz.

Toda información que se pueda obtener en las futuras investigaciones será relevante, ya que se trata de una misteriosa especie poco común en estas latitudes y poco estudiada en todo el mundo. Lo que sí se sabe es que las hembras preñadas suelen subir a la superficie, pero esta no lo estaba.

El individuo aparecido en Vilanova media unos 3,3 metros de longitud y pesaba unos 200 kilos. Tras varar, aún con vida, fue reintroducido en aguas más profundas. Sin embargo, con la bajamar se adentró de nuevo en la ensenada de Vilanova, donde finalmente acabó muriendo.

Fue al filo de las 23.30 horas cuando, después de llevar demasiado tiempo fuera del agua, el tiburón murió y se procedió a su retirada con ayuda de una excavadora para depositarlo en dependencias municipales de Vilanova a la espera de que ayer viernes se le practicase la necropsia.

La Cemma aclara que el tiburón fue capturado el jueves por la mañana por un pesquero que faenaba en las inmediaciones de A Illa de Arousa y que posteriormente fue liberado, aunque parece que claramente perjudicado por la inmovilización a la que fue sometido y los daños causados por el aparejo en que había quedado atrapado.

También es cierto que en el momento de ser capturado puede que este tiburón ya presentara algún problema de salud, de ahí que se adentrara en la ría de Arousa.

Puede destacarse que el tiburón dientes de perro es una enigmática especie que apenas ha evolucionado a lo largo de la historia y vive en fondos arenosos. Como se decía al principio, las hembras preñadas suben a la superficie en algunas partes del mundo, con las aletas desflecadas y en estado de ingravidez. Se alimenta de peces pequeños, crustáceos y cefalópodos.

Alfredo López manifestó ayer por la tarde, tras la realización de la necropsia, que el tiburón solrayo nunca se había visto ni en la costa atlántica gallega ni en la portuguesa, puesto que busca aguas más calientes. En este sentido, sí se ha registrado cerca de África, en el banco canario-sahariano e incluso en el Golfo de Vizcaya, cuyas aguas son algo más templadas que las atlánticas. No obstante, el director de la Cemma no cree que este varamiento en la parte interior de la ría de Arousa esté relacionado con el cambio climático y el calentamiento del agua, sino que él lo relacionaría con una patología previa, por ahora desconocida, del escualo que terminó muriendo.

La Cemma confía en que no haya incidentes en las zonas de baño

¿Van a ser más frecuentes las visitas de tiburones a las playas y estuarios de la ría de Arousa a consecuencia del cambio climático y el calentamiento del agua? ¿Supondrá esto un riesgo para los bañistas y será necesario adoptar nuevas medidas de seguridad para evitar sustos con los escualos? Alfredo López, director de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) opina que varamientos de especies como el solrayo del jueves en Vilanova seguirán siendo casos “muy excepcionales”, y que en consecuencia no hay por qué preocuparse. La situación con las tintoreras (“quenllas”) es distinta, puesto que es una especie que sí se encuentra dentro de la ría. “Las hay y las hubo siempre”, indica López.

Además, en los últimos años se aprecia un número mayor, lo que sí podría estar relacionado con el calentamiento del agua, habida cuenta de que se está registrando un fenómeno similar en la costa de Canadá. No obstante, el director de la Cemma tampoco cree que haya motivos para alarmarse dado que las “quenllas” adultas no se adentran en la ría, sino que son las crías las que acceden a las aguas interiores, para protegerse de los depredadores. “Estamos hablando de crías de en torno a 50 centímetros, que son poco más que recién nacidas. En principio, no deberían generar problemas”, considera.

Eso sí, López apela al sentido común y advierte de que no dejan de ser animales salvajes con los que hay que tener cuidado, y recuerda que no se debe jugar con ellas, para evitar sustos. Los varamientos acostumbran a tener consecuencias mortales para los tiburones, hasta el extremo de que se estima que solo un cinco por ciento de los ejemplares sobreviven. En ocasiones, su rescate se ve dificultado por sus grandes dimensiones. Algo así sucedió en O Esteiro, ya que el tiburón era tan grande y se movía con tanta violencia que era casi imposible llegar hasta él para llevarlo a aguas más profundas. Al caer la noche, esa tarea se hizo ya imposible.