El vino tinto convierte a Barrantes en capital festiva de O Salnés

Barrantes disfrutó anoche de un magnífico aperitivo de la cuadragésimo novena Festa do Viño Tinto do Salnés con la multitudinaria verbena del Combo Dominicano. Aunque la fiesta en sí empieza a las 13.00 horas de hoy con la inauguración oficial, a cargo del alcalde de Ribadumia, David Castro.

Durante los tres próximos días, Barrantes se convertirá en la capital festiva de la comarca. Tras dos años de parón debido a la pandemia, la Festa do Tinto do Salnés recupera su esquema habitual. La carpa oficial estará situada en la avenida Bouza Martín, frente a la Carballeira. En ella, venderán sus caldos once productores. Han acordado despachar la taza de Barrantes a 1,50 euros, y la botella, a 6 euros. También venderán vinos elaborados con variedades autóctonas, como caíño, mencía o espadeiro. En este caso, la botella se vende a 9 euros, y la copa, a dos.

El tráfico por esta calle del centro de Barrantes está cortado desde ayer a las 15.00 horas y hasta la madrugada del próximo lunes. Por ello, los conductores que no quieran parar en la localidad deberán tomar los desvíos señalizados, circunvalando Barrantes por el Este.

Hay aparcamientos gratuitos en media docena de fincas situadas en los accesos a la localidad

En el caso de los que se dirijan a la fiesta, el Ayuntamiento ha llegado a acuerdos con los propietarios de varias fincas situadas a las afueras de Barrantes para la cesión de las mismas para aparcamiento.

Así, se han habilitado dos estacionamientos grandes en la carretera que baja desde San Martiño de Meis (calle Rosalía de Castro), por donde se supone que también llegarán muchos vehículos de la Autovía do Salnés; hay otras dos fincas a disposición de los conductores en la carretera que procede de Cambados, por Cobas de Lobos; y un quinto aparcamiento en una finca que comunica la vía rápida y la rotonda de Os Castaños con Barrantes. El estacionamiento en cualquiera de estas áreas es gratuito.

También habrá aparcamiento a ambos lados de la carretera de Ribadumia y en la de O Casal, en las proximidades de las atracciones.

La fiesta contará asimismo con atracciones de feria en la parte superior de la Carballeira, y los puestos de venta ambulante estarán en la calle Bouza Martín y adyacentes. El Ayuntamiento también ha habilitado un Punto Morado, para prevenir las conductas de violencia de género o actuar en caso de que se produzcan. Por ello, el personal del Punto Morado estará en contacto con la Guardia Civil.

Hoy viernes, la asociación de vecinos dedica una misa a San Isidro a las 20.00 horas, seguida de la procesión y una subasta y degustación de productos del campo. Habrá conciertos, verbena y “cantos de furancho” desde las 20.30 horas. Actúan las orquestas Panamá y La Fórmula, y los grupos Moel, Los Segundos, Battosai y Rheia Gorecki.