Os “Youtubeiras” están de volta

Os Concellos de O Grove e Rianxo son os únicos da ría de Arousa que participan na convocatoria dos premios “Youtubeiras”, que van xa pola súa sexta edición, presentada onte.

É unha iniciativa organizada polos servizos de normalización lingüística dos dous Concellos e mailos da Baña, Ames, Moaña, Negreira, Pontevedra, Ribadeo, Rois, Santiago e Teo, cunto coas universidades da Coruña, Santiago e Vigo e maila Deputación da Coruña.

Co obxectivo de ensanchar a comunidade creadora en galego na Rede establece 7.500 euros en premios para as persoas gañadoras de oito categorías: canle, youtubeiro, youtubeiro revelación, vídeo, calidade lingüística, pioneiro, rede e o premio do público. As bases xa están publicadas en www.youtubeiras.gal.