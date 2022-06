Vilanova prueba otro argumento para salvar el nuevo colector del saneamiento a Tragove

“Es la última posibilidad a la que nos aferramos. Si no, se perderá una subvención europea de 1,2 millones de euros y el colector actual seguirá contaminando”. El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y los técnicos de Augas de Galicia se reunieron ayer en Santiago para analizar la postura de Costas del Estado sobre el cambio del colector de saneamiento que va por el litoral hacia Tragove. Y han encontrado un posible resquicio a la oposición del Ministerio, puesto que la ley sí deja margen a la instalación de este tipo de tuberías cuando discurren por debajo de caminos tradicionales. Esta condición sí se daría en varios tramos del litoral de Vilanova.

Por ello, en la reunión acordaron sentar las bases del recurso que interpondrá el Ayuntamiento arousano. El objetivo es sustituir el colector de saneamiento, puesto que ha quedado obsoleto y tiene múltiples problemas que originan la existencia de vertidos, algunos de los cuales podrían afectar a concesiones marisqueras.

El regidor de Vilanova considera que es urgente cambiar la tubería, y más ahora que hay una ayuda europea para ello y que se va a ampliar la depuradora de Tragove. Pero el proyecto ya ha recibido dos portazos de Costas, que no quiere este tipo de instalaciones en el dominio público. Ahora, Augas de Galicia redactará el recurso técnico, para que Vilanova lo presente en su nombre. Cambados no está personado en el expediente porque en su momento no remitió el proyecto a Costas por un error.

Durán explica que al trasladar el colector hacia el interior el Concello tendrá que expropiar terrenos -calcula un coste de unos 75.000 euros-, y que se hará una senda de tres metros de ancho, “que será para beneficio de toda la comarca”.