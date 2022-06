Nuevo freno a las obras de la plaza de San Gregorio

El concejal de Cambados Pode, José Ramón Abal, denunció ayer que las obras de reurbanización de la plaza de San Gregorio están paralizadas por segunda vez. El edil se queja porque esta situación está ocasionando molestias a los vecinos y perjuicios económicos a un local hostelero de la zona.

Argumenta que a este ritmo se estará trabajando en la plaza en pleno verano, con las consecuentes incomodidades añadidas para los visitantes, y acusa al grupo de gobierno de falta de previsión. “El Concello de Cambados debe tener más seriedad y responsabilidad en la gestión de las obras municipales”, aseveró el concejal.

José Ramón Abal ya se hizo eco de la primera suspensión de los trabajos de reurbanización de la plaza, a finales de abril; un mes después, el edil de la oposición vuelve a lamentar la paralización de los trabajos, debida en esta ocasión, según él, a la falta de materiales y a que hay trámites pendientes con la compañía de suministro eléctrico.

En opinión del representante de Cambados Pode esta situación está perjudicando especialmente a la hostelería. “Hay negocios que llevan varios meses sufriendo este caos de planificación y programación por parte de los responsables municipales y, de hecho, durante la Semana Santa las pérdidas fueron muy cuantiosas”, afirma.

El Ayuntamiento acomete una reforma integral de esta plaza situada en las proximidades de Fefiñáns

Abal aduce que en esta ocasión no hay obreros en la plaza desde hace unas tres semanas y que, “a día de hoy no hay previsión de reinicio de las obras y muy probablemente no estarán finalizadas para el principio del verano”. “Los vecinos están indignados con esta segunda paralización y con el oscurantismo y falta de información por parte del Ayuntamiento, que no se reunió con los afectados”, concluye Abal.

El alcalde, Samuel Lago, remitió a media tarde de ayer un comunicado contestando a Abal y desmintiendo que no hablase con los vecinos de la paralización. En este sentido, difundió una imagen tomada el jueves de la semana pasada en la que se le ve en la plaza de San Gregorio junto a media docena de personas.

El regidor señaló que el local de hostelería ya puede poner toda la terraza porque la pavimentación se empezó precisamente por el entorno del negocio para evitarle perjuicios. El alcalde sostiene que solo falta por soterrar el cableado eléctrico, y que esa parte de la obra debe hacerla Fenosa.