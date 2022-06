Las chispas de San Xoán empiezan a saltar

El Concello de Vilagarcía acaba de publicar el bando con los requisitos que deben cumplir las hogueras de San Xoán y San Pedro, así como las barbacoas en la vía pública por parte de los establecimientos hosteleros. Los interesados deben solicitar el permiso antes del viernes 17 de junio. La lista de autorizaciones concedidas se publicará el día 22 en el tablón de anuncios de la web municipal y de la sede electrónica, donde también se pueden descargar los formularios.

Con respecto a los requisitos a cumplir, la cachada tendrá un perímetro de seguridad de seis metros de radio por cada metro de la altura combustible, se pondrá especial cuidado de no situarlas bajo tendidos eléctricos o telefónicos y que esté alejada de zonas arboladas. En las inmediaciones no puede existir ningún local que almacene productos inflamables. Queda prohibido acumular combustibles en los alrededores de las hogueras y no se podrá quemar en ellas material contaminante o peligroso como neumáticos o aerosoles.

Los organizadores deben contar con material para extinguir el fuego, como por ejemplo calderos de agua, arena o extintores. Antes de marcharse hay que dejar el fuego completamente apagado, empapando la zona con agua. Si la noche del 23 de junio hay “exceso de viento” no se podrá encender la cachada.

Las hogueras que se hagan en la playa a mayores deberán cumplir más medidas: estar a más de seis metros de la línea de pleamar y otros seis del paseo marítimo.

En el caso de realizar el fuego en la acera o cualquier otro espacio público, además de los requisitos mencionados, los organizadores deberán solicitar un permiso de ocupación de vía pública, protegiendo el pavimento con placas de hierro, arena o material similar.