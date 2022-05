Costas no da tregua en O Salnés: tumba otra vez el colector de Vilanova a Tragove

La Dirección General de Costas no da tregua a los municipios de O Salnés. La entidad ha informado por segunda vez en contra de la sustitución del viejo y deteriorado colector de saneamiento que va por el litoral de Vilanova a la depuradora de Tragove. Esta decisión técnica pone en riesgo una inversión de 1,2 millones de euros, que se iba a sufragar con una subvención europea. Se trata, además, de una obra muy necesaria para acabar con los vertidos que periódicamente se producen en la costa de Vilanova debido al mal estado de la actual tubería, y que pueden dañar el marisco de las concesiones.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, está muy molesto con la postura de Costas. “Prefieren que siga funcionando un colector que está en mal estado que permitir una obra para cambiarlo”. “Lo más chocante de todo es que llegan al extremo de admitir que la obra supondría una mejora medioambiental, pero no la autorizan porque pasa en un par de tramos por zonas de dominio público”.

La Xunta de Galicia anunció en enero pasado dos proyectos millonarios para mejorar el saneamiento entre Vilanova y Cambados: la ampliación y modernización de la depuradora de Tragove; y la sustitución del colector que va de Vilanova a Cambados por el litoral.

La dirección provincial de Costas de Pontevedra informó a favor del cambio de tubería, pero Madrid desautorizó a su servicio en Galicia y puso reparos al proyecto.

El Ayuntamiento de Vilanova y Augas de Galicia se pusieron a trabajar, y sacaron adelante un segundo proyecto. En el primero, la tubería nueva discurría en su práctica totalidad por terrenos de dominio público, pero en el segundo que se remitió a Madrid, se movía el colector hacia fincas particulares del interior para salvar los obstáculos de Costas. Quedaban, eso sí, dos estuarios (O Esteiro y Rego do Alcalde), donde el colector seguía discurriendo por dominio público, ya que los técnicos sostienen que llevarlo tierra adentro sería inviable técnicamente. Y Costas no quiere ni un solo tramo de colector en la franja litoral.

“En sitios como O Esteiro o Rego do Alcalde no hay otra solución técnica. Lo que no podemos hacer es llevar un colector de costa por el monte”, se queja Gonzalo Durán. “No tiene sentido alguno que el Ministerio tumbe en Madrid algo que Pontevedra sí autorizó”.

El regidor arousano también considera un contrasentido que Costas ponga frenos al cambio de tuberías, a sabiendas de que la actual vierte aguas sin depurar. “La postura que han tomado perjudica al medio ambiente y a la salud de la ría”. La tramitación con Costas la está llevando en exclusiva Vilanova, pese a que Cambados también está afectado por el proyecto porque en su momento este segundo concello no pidió el informe a Madrid por un error. Hoy, ambos municipios se reúnen con la Xunta para hablar de la depuradora.