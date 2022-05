“Empecé a investigar en 1991; siento a las víctimas y a sus familias como mías”

O Faiado da Memoria estrena mañana (19.30 horas) en el Paraninfo de la Universidade de Santiago (USC) "Removendo a terra", un documental de 70 minutos que aborda los trabajos de documentación y excavación realizado el pasado mes de noviembre en la fosa común del cementerio municipal de Vilagarcía, una de las primeras exhumaciones de represaliados sufragadas por las arcas públicas. La primera parte de la pieza audiovisual es un reconocimiento a las víctimas de la represión y a sus familias con testimonios de estas. Un homenaje para que su recuerdo no quede en el olvido. Memoria y dignidad.

– ¿Qué le llevó a investigar sobre las víctimas del franquismo?

– Mi abuela encontró el cadáver de Agustín Castromán un 15 de agosto en la playa Compostela y a partir de ahí ella quedó con un shock permanente, para toda la vida, porque eran amigos. También tuve una tía abuela condenada a muerte que no la mataron. Siempre tuve ganas pero las circunstancias no me dejaron hasta 1991. Desde el 91 hasta el 2004 que se inauguró el monumento Rosas Rotas pasaron muchos años.

– ¿Cuál fue el punto de partida?

– Empecé por el Registro Civil. Y como soy de Vilagarcía de toda la vida, pues conozco. Me puse en contacto con las familias y siempre colaboraron muchísimo. Creamos una coordinadora y llegó la hora de pasar a la acción, de hablar con el alcalde de turno que era Gago. Nos ayudó mucho en el tema del monumento Suso Paz. Lo hizo Manolo Chazo. Para nosotros fue un sueño cumplido. Cuando acabó la inauguración del monumento, el 29 de mayo de 2004, les dije que me olvidaran porque emocionalmente quedé bastante afectada, porque no supe ponerle distancia a las cosas. Pero en realidad no pudieron olvidarme porque yo seguí en la mismas.

– Conoce historias desgarradoras.

– Sí. Hay historias como la de Manolo Limeres que son terribles. Era hijo de una familia normalísima de Vilagarcía, de trabajadores. Él era carpintero y del sindicato CNT. Cuando estalló el Golpe en el 36 se escondió en la casa de su novia, que vivía con su madre aquí al lado, en Juan Carlos I. Pero Manolo se enteró de que a la gente que escondía a otra gente iba a la cárcel o la mataban... Entonces se echó al monte y buscó a la persona que conocía, que era el Gitano, y se unió a su grupo. Manolo tenía dos hermanas que se acababan de marchar a Argentina. Tenía otro hermano, Isolino, de 18 o 19 años, y Amalia, una niña de 12.

– ¿Manolo qué edad tenía?

– Veinticinco. En el monte su madre le mandaba comida cuando podía por una persona conocida. La caza de Manolo Limeres y el Gitano fue brutal.

– ¿Cuánto tiempo estuvieron escondidos?

– Desde el 18 de julio del 36 hasta el 16 de febrero del 37, pero en noviembre uno de ellos le envía una carta a su mujer diciéndole que están en las últimas porque el frío los come y el hambre también, que los van a pillar de un momento a otro. Llamaron a su hermano Isolino a filas, que también era de la CNT, y al llegar a Extremadura se pasó al otro bando. Al día siguiente vienen a detener a la madre y al padre y queda la niña sola con 12 años sin que nadie le preste ayuda porque era auxilio a la rebelión. Esa niña es Amalia, que habla en el documental. Ahora ya murió.

– Se implicó mucho personalmente en sacar a la luz estas penurias y atrocidades.

– Sí. Un día Amalia fue sola a la cárcel a ver a su madre y un hombre quiso abusar de ella. Fue muy fuerte. Yo los siento como míos. Cuando vino Gustavo [Hervella] a preguntarnos qué nos parecía que se abriera la fosa de Vilagarcía yo le dije que no quería, pero me convencieron e hice bien. Además, ¿quién soy yo para decir que no?

– ¿Por qué no quería?

– Porque me olía que podía haber cosas malas por el medio.