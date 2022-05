La Policía local de Cambados ha abierto una investigación sobre la aparición de los restos de un ataúd en un contenedor de la basura. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, sobre las 15.45 horas, cuando la Policía local de Cambados recibió la llamada de un trabajador de una empresa funeraria que alertaba sobre la presencia de esos restos en las proximidades del cementerio parroquial de Fefiñáns.

Tras un primer análisis visual no se pudo constatar al procedencia de los restos del ataúd, ya que no parecían proceder del cementerio próximo al contenedor en el que se localizaron, ya que en el camposanto no se han encontrado indicios de intervención en las tumbas. En los últimos días, la policía cambadesa continúa indagando, tratando de descubrir quien ha dejado esos restos, hasta el momento, sin éxito. El edil de Seguridade Cidadá, Tino Cordal, manifestó que los individuos que los depositaron deben ser conscientes de que en un contenedor de residuos “no se pueden dejar ese tipo de restos, sino que deben ser trasladados al Punto Limpo”, situado en el polígono industrial de Sete Pías, que se encuentra abierto todas las mañanas de la semana.