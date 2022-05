A la tercera fue la vencida, el bipartito cambadés aprueba sus presupuestos

A la tercera fue la vencida. El bipartito cambadés, formado por PSOE y Somos podrá manejar un presupuesto después de un mandato en el que habían tenido que trabajar con ese documento prorrogado. La aprobación ha sido posible gracias al apoyo del BNG que, la pasada semana, alcanzaba un acuerdo con las dos formaciones del gobierno para sacar adelante el documento. Sin embargo, no todo fueron flores de unos a otros por la aprobación del presupuesto, sino que se escenificaron tensiones que se vienen arrastrando desde hace tiempo.

Un ejemplo de ello fueron las palabras del edil de Facenda, Xurxo Charlín, al que no le gustaron las críticas vertidas desde la bancada nacionalista al documento que tuvo que elaborar, destacando hechos como que varias obras solicitadas por los nacionalistas ya están contempladas y acusándoles de pedir que paralizasen algunas “para poder pedirlas ellos”. Además, no dudó en tildar de “incongruente reclamar políticas de izquierdas y populares en favor de los trabajadores y después pedir más dinero para verbenas que para asociaciones benéfico-asistenciales”. Esas acusaciones no sentaron bien al portavoz nacionalista, Liso González que, a pesar de hacer visible su disconformidad con las palabras de Charlín, mantuvo su voto, “pese a quien le pese”, espetó. Por su parte, el alcalde cambadés, Samuel Lago, se mostró en todo momento conciliador y evitando cualquier tipo de fricción con los nacionalistas, a los que agradeció el apoyo prestado al documento, por primera vez en este mandato, un apoyo nacido de “la negociación, el diálogo y la voluntad de alcanzar un acuerdo y en el que hubo cesiones por ambas partes”.

Los que mantuvieron su rechazo al documento fueron el PP y Cambados Pode. Luis Aragunde, portavoz de los conservadores, acusó al bipartido de ser “un gobierno caducado, carente de proyecto que funciona a salto de mata e improvisando constantemente, tanto antes, con Fátima Abal, como ahora, con Samuel Lago”. Aragunde insistió en que “las cuentas y las cifras del presupuesto cuadrarán pero Cambados sigue dando pena”. El portavoz conservador también dejó un comentario durante su intervención en el que parecía anunciar su retirada. “Yo estoy de retirada y ya lo anuncio a los cuatro vientos”, lo que apunta a que en el PP podría haberse iniciado un período de búsqueda de una nueva cara electoral para los comicios de dentro de un año.

Por su parte, José Ramón Abal, portavoz de Cambados Pode, mantuvo la línea agresiva que tenía en la etapa de Fátima Abal al frente del gobierno local. De hecho, Samuel Lago tuvo que llamarle hasta en dos ocasiones al orden y amenazarle con la expulsión. El portavoz de Cambados Pode se enzarzó en un debate sobre el asfaltado de un camino privado y sobre el documento en general acabó empleando las palabras “catastrófico” y “calamitoso” para referirse a él y a la gestión del bipartito, al que echó en cara haber perdido las subvenciones del Reacpon.