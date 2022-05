Ribadumia da la bienvenida al Arousa Fútbol 7 con la llegada de la expedición de Dallas

La expectación en Ribadumia va en aumento con la llegada a la localidad de la expedición del FC Dallas. El conjunto norteamericano, que llegó el pasado lunes a Oporto, desarrolló ayer su primera sesión de entrenamiento en A Senra, escenario donde desde mañana viernes se desarrollará la fase final del Arousa Fútbol 7 de categoría alevín con la presencia de clubes de la talla de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Paris Saint Germain o Manchester City entre la nómina de veinte equipos participantes.

El conjunto texano, dirigido por el alemán Toto Schumacher, comparece en Ribadumia con una selección de jóvenes talentos nacidos todos en 2010 e integrantes de un proyecto de formación de los más destacados en todo Estados Unidos. La presencia de escuelas en el Norte y el Sur del Estado de Texas les ha posibilitado ser el club más destacado en el cuidado de talentos como acreditan el hecho de ser el club más vendedor del país a clubes de todo el mundo.

Víctor Medina, miembro del equipo técnico de la academia del FC Dallas, presentó al equipo que se podrá ver en Ribadumia como “un grupo de jugadores muy atlético y muy técnico a la vez. Son deportistas que reúnen las condiciones técnicas del fútbol sudamericano con la fortaleza física. Es un equipo equilibrado”.

Acerca de la metodología a desarrollar en cuanto a juego, desde el cuerpo técnico del club norteamericano insisten en la opción de jugar con el balón por el suelo. A ello añade Medina que “nos gusta plantear siempre el juego de cara a la portería rival, presionando mucho y con agresividad delante”.

La estancia en tierras arousanas también va más allá de lo estrictamente deportivo. Tras llegar en la noche del martes procedentes de Vigo, donde disputaron un amistoso en A Madroa ante el Celta, en la mañana de ayer se desplazaron a conocer Santiago de Compostela. En este sentido apunta el argentino Víctor Medina que “la formación que damos a los niños en torneos como el Arousa Fútbol 7 engloba aspectos culturales y de conocimiento. Para los niños es una experiencia enorme venir a otro país para medirse a clubes tan grandes, pero también una oportunidad de aprender y formarse intelectualmente”.

La presencia del FC Dallas en torneos internacionales forma parte de la dinámica de cantera de un club que viaja en sus diferentes categorías a países de todo el mundo. “Torneos como el AF7 introducen a los más pequeños en unos viajes que hacen que cuando lleguen a los 16 años hayan acumulado mucha experiencia internacional midiéndose a las mejores escuelas de fútbol de todo el mundo”, añade el técnico delegado de la expedición.

La cantera más prolífica de su país

La apuesta por la formación desde edades bien tempranas también les destaca en el fútbol norteamericano con diferentes logros. El primero es el que se refiere a ser la entidad de la que más futbolistas han salido para el fútbol profesional. A ello añaden el hecho de ser el club que ha formado con más canteranos en un partido de la Major Soccer League, así como el haber vendido el valor más joven del fútbol estadounidense al fútbol italiano. Concretamente se trata del defensa Bryan Reynolds a la Roma por valor de 8,5 millones de euros.

El departamento de captación de talentos es uno de los más activos en la franquicia texana. Todo ello en una estructura que cuenta con una ciudad deportiva con hasta 18 campos de fútbol en las cercanías del estadio del equipo profesional. Apunta Víctor Medina que “hasta los 13 años, los niños viven con sus familias y entrenan solo por la tarde. A partir de esa edad, hacen un entrenamiento por la mañana todos los días y los llevamos luego al colegio que está a diez minutos de donde entrenamos”.

El proceso hacia la profesionalización va en aumento a medida que la selección natural actúa sobre el talento a trabajar. “A medida que las categorías son mayores los jugadores ya pasan a vivir en la academia, pero siempre con una exigencia académica que nunca dejamos de lado”.

Es precisamente en el aspecto extradeportivo donde la estructura del deporte estadounidense ofrece muchas más posibilidades. Señala Víctor Medina que “aquellos chicos que no llegan al fútbol de élite pueden jugar en la liga universitaria y obtener un título académico. Se trata de darle fundamentos para encarrilar su vida, ya sea en el fútbol o fuera de él. Incluso a los que llegan al primer equipo les pedimos que sigan estudiando”.

En lo referente a su participación en el Arousa Fútbol 7. el FC Dallas compartirá presencia en el grupo A con clubes como Real Madrid, Sporting de Portugal, Girona y Areosa de Vigo. Precisamente, el equipo norteamericano será uno de los encargados de abrir el calendario de esta edición del mejor torneo alevín del país. Será mañana viernes a las diez de la mañana ante el Areosa. Y todo ello con el único objetivo de confirmar el crecimiento del fútbol base de Estados Unidos ante referencias más que contrastadas.

Consternación por la masacre en el estado de Texas

La expedición del FC Dallas mostró su consternación con la masacre que ocurrió en un colegio de su estado de Texas y que supuso la muerte de hasta 21 personas, 19 de ellos menores de 10 años, a consecuencia de los disparos de un joven de 18 años. Víctor Medina no dudó en reconocer que “es algo lamentablemente usual estos últimos años en Estados Unidos. Vivimos una ola de problemas mentales, de racismo e incluso políticos que generan un odio que ya no se sabe donde va a acabar esto. Masacres así han pasado en colegios, centros comerciales e iglesias. Es una frustración enorme”. El análisis va más allá al apuntar a la facilidad que tienen en Estados Unidos de obtener un arma de fuego. “En Texas es muy fácil hacerse con un arma. No estás seguro en ningún lado. La sociedad está en un momento muy complicado”.

Amistoso en Barrantes ante el Manchester City

El campo de A Bouza de Barrantes acoge esta tarde (18.00 horas) un partido amistoso entre el FC Dallas y el Manchester City, dos equipos que no compartirán grupo en la primera fase del Arousa Fútbol 7. La expedición británica llegó en la noche de ayer a tierras arousanas y a lo largo del día de hoy se irán produciendo las llegadas de clubes como PSG, Real Madrid o los portugueses de Porto, Benfica y Sporting.