Los gatos de Cambados buscan quien los acoja

Todavía en el mes de mayo, el Refugio de Animales de Cambados se encuentra desbordado debido a la gran cantidad de camadas de gatos que se han localizado en las últimas semanas, una situación que les ha llevado a lanzar un SOS para la aparición de casas de acogida o para personas interesados en adoptarlos porque, en sus instalaciones, ya no existe espacio material para más.

Olga Costa, responsable del Refugio de Animales de Cambados, reconocía ayer que la entidad está viviendo una situación muy complicada debido a la aparición de varias camadas de gatos en el municipio, camadas no todas ellas de gatos callejeros, sino también de felinos domésticos que se encuentran sin esterilizar y que acaban provocando que sean abandonados por sus propietarios.

“El pasado año tuvimos que recoger 167 gatos, pero este ya llevamos más de 60 y todavía no hemos llegado al verano, a los meses de junio julio y agosto, que es cuando se registra el grueso de los abandonos”, explica Costa. Esas cifras, agrega, son solo de gatos recogidos en Cambados porque, desde hace tiempo, el Refugio no va a buscar a otros municipios de la comarca a pesar de que siguen llamándoles.

Un ejemplo del problema que están teniendo fue el día de ayer, donde en las instalaciones que posee el Refugio entraron once gatos, cuatro de ellos de biberón. “No es solo la ausencia de espacio para su ubicación, sino también desparasitarlos, darles de comer, cuidarlos y garantizar su salud, algo que acaba convirtiéndose en un coste muy importante para el Refugio”, explicaba ayer Costa. A ello se le suma que los gatos no pueden ser dados en adopción antes de cumplir los dos meses por lo que se acaban acumulando en las dependencias un gran número de animales, y eso que alguno de ellos ya se encuentra adoptado, a la espera de ser recogido por sus nuevos propietarios mientras alcanza esa edad límite. “Nos estamos pensando mucho lo de renunciar a cogerlos porque a este ritmo nos resulta imposible atenderlos”, insiste Costa. Incluso, no se descarta cerrar las instalaciones si la situación continúa con su crecimiento exponencial.

Es por ello que hace un llamamiento para que se unan al Refugio más casas de acogidas, casas en las que los gatos puedan estar durante un tiempo mientras se espera a que sean adoptados. La responsable del Refugio recuerda que tres gatas parieron nada más entrar en las instalaciones y que hace un par de semanas se recogió a otra en el colegio Magariños con varios vástagos, alguno de los cuales ya está adoptado a la espera de alcanzar los dos meses de edad.

Esterilización

Costa insiste en la esterilización de estos animales para evitar encontrarse con camadas de este tipo. En el caso de Cambados “lo estamos haciendo con los gatos callejeros, de los que el 50% están esterilizados, pero la gente, en sus casas, no está llevando a cabo esta acción y después nos encontramos con este tipo de situaciones”.

Es más, incluso entre la gente que quiere adaptarlos se están encontrando con “gente que no quiere castrarlos con la excusa de que se llevan un macho y que no es necesario, nada más lejos de la realidad, no adoptar esa decisión es trasladar, más tarde, el problema al Concello y al Refugio”.

Insiste en que la mayor parte de las camadas que han entrado en el Refugio en los últimos días “vienen de domicilios y galpones, porque una gata callejera no pare en febrero al aire libre, lo hacen durante el verano, estas contaban todas con un buen cobijo”.