¿Necesitas ayuda en gestiones administrativas? ¿Con la ITV? Apúntate al Banco de Tempo de Vilagarcía

El Banco de Tempo de Vilagarcía está empezando a rodar después de varios años de parón. Ayuda a realizar trámites administrativos (físicamente u on line), en las tareas escolares, pasear a la mascota, colaborar en una tarta de cumpleaños, traducir un texto, llevar el coche a la ITV... Son múltiples las actividades que una persona puede ofertar y demandar a través de esta herramienta que busca tejer redes entre las asociaciones de la ciudad y hacer comunidad sirviendo de apoyo a personas que están solas y necesitan que les echen una mano. Así se favorece la solidaridad, la inclusión y la conciliación.

Máximo de diez horas al mes por usuario

El objetivo del Banco do Tempo (cuya gestión ha adjudicado el Concello de Vilagarcía a O Soño de Lilith) no es sustituir actividades profesionales ni tareas de voluntariado. Es como si fuese una cadena de favores. De ahí que se establezca un máximo de diez horas al mes por usuario y que la diferencia entre el tiempo ofertado y el demandado no sea superior a cinco horas, según asegura la coordinadora del servicio, la educadora social Beatriz Lede Villanueva, miembro de la directiva de O Soño de Lilith.

La App gratuita "TimeOverflow"

Aunque hay atención presencial en las dependencias del área de Igualdade de Ravella (martes de 17.00 a 19.30 y jueves de 11.00 a 13.30 horas), la idea es utilizar también una aplicación móvil gratuita para que las personas que lo deseen registren a través de ella las horas de un modo más cómodo. La app es “TimeOverflow” y el Banco do Tempo de Vilagarcía está en proceso de añadirse a ella.

Actualmente O Soño de Lilith se encuentra en proceso de captación de personas interesadas en participar en esta iniciativa que se creó en 2010 pero que con el paso de los años fue decayendo porque la asociación de mujeres que la gestionaba de forma altruista dejó de contar con personas disponibles. “Queremos realizar actos de presentación para difundir el tema y repartir folletos. Seguramente se hará algo un sábado en la plaza de Galicia”, avanza Beatriz Lede. “También estamos intentando concretar con el personal del CIM la organización de una jornada entera sobre el Banco de Tempo”, añade.

Durante la pandemia se evidenció la soledad que sufren muchos vecinos, por lo que surgió la idea de reactivar el Banco de Tempo. “Queremos crear un banco grande, muy abierto, para que haya bastantes recursos disponibles. Vivimos en una sociedad cada vez más individualizada y necesitamos una red de apoyo”, apunta la presidenta de O Soño de Lilith, Daisy Alcalde.

Los primeros interesados

Durante este mes de mayo ya han llegado a través de O Soño de Lilith las primeras personas interesadas en ofrecer su tiempo. Ejemplo de ello es una vecina que quiere colaborar en la gestión del propio Banco porque ya lo hizo en su anterior etapa en funcionamiento. Mediante el CIM (Centro de Información Á Muller) también se han manifestado otras personas que quieren participar en la iniciativa. “Empiezan a salir contactos. Estoy segura de que va a haber mucha gente implicada”, vaticina la educadora social.

El gobierno local financia el Banco do Tempo a través de la línea de actuación “desenvolvemento de plans de intervención para a inclusión” de la EDUSI “Vilagarcía Avanza”. El contrato firmado con el colectivo feminista O Soño de Lilith asciende a 9.075 euros y contempla la prestación del servicio diez horas a la semana durante un año.

Por el momento el Banco todavía no funciona a pleno rendimiento. Las organizadoras esperan incrementar los participantes en junio para que a lo largo del verano pueda comenzar a operar el intercambio del tiempo.