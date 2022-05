La programación de hoy lunes mantiene los mismos esquemas de estos días. Así de 11 a 13 horas y de 18 a 23.30 horas se mantendrá abierto el mercado celta con sus distintos puestos de artesanía y alimentación, además de talleres y zonas de juegos infantiles, que abre a mediodía. Sobre las 13.00 horas se celebra el pasacalles por el mercado. y a las 12.30 recorrerán el centro urbano el grupo de gaitas Malveiras de Carril.

La plaza de Ravella acoge desde las 11.30 a las 13.30 el llamado Festivaliño on the road con cortometrajes infantiles, oferta que se repetirá de 17.00 a 20.00. A esta última hora se proyecta la película “Valentina”, filme gallego premiado con el Goya a la mejor película de animación y que cuenta la historia de la protagonista, con síndrome de Down y que sueña con ser trapecista.

En la franja de 18.00 a 23 horas, se prevé para hoy la apertura de la Feira Celta, pasacalles por el mercado a las 18.00, 20.00 y 21.30 del grupo de gaitas Lumaradas de Cornazo.