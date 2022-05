Pontecesures aprueba su primer presupuesto en siete años con las críticas de la oposición

Siete años después, el Concello de Pontecesures ha aprobado un presupuesto municipal, sobreviviendo con ellos prorrogados. Esta situación es denunciada por el PSOE, cuyo portavoz, Roque Araújo, señalaba ayer que “se ha aprobado el presupuesto para sacar adelante la nueva Relación de Postos de Traballo (RPT) y las consecuentes mejoras salariales. La formación socialista se abstuvo durante la votación, precisamente para no entorpecer esas mejoras en las condiciones salariales del personal municipal.

Para el edil socialista, ha sido un auténtico despropósito estar siete años con el presupuesto prorrogado y, el que se aprueba, es en el mes de mayo, con gran parte del ejercicio avanzado. Subraya Araújo que, además, se trata de unas cuentas “con 5.000 euros en el capítulo de inversiones y que, paradójicamente, incluyen una partida nueva de 7.500 euros para publicidad y propaganda, lo que ya es el ridículo máximo”.

El portavoz socialista destaca que el alcalde casi “podría quedarse en casa los 365 días del año porque el Concello depende al 100% de la Diputación, institución que ha realizado todas las inversiones en los últimos 7 años y que va a seguir haciéndolas en 2022, aportando mucho más que las cuatro migajas que aporta la Xunta de Galicia”. Recuerda que la institución provincial ha invertido 3,5 millones de euros en Pontecesures desde que Vidal Seage “sestea en la Alcaldía” y que, este año, dedica otros 640.874 euros al Plan Concellos. A través de este plan se han ejecutado en Pontecesures 34 obras, a las que este año se sumarán actuaciones en edificios municipales, en calles, mejoras en la estación de tratamiento de agua, en el Camiño da Fenteira, en el parque infantil de Carreiras y en el material y mobiliario de la Biblioteca municipal “entre otras muchas actuaciones”.

Roque Araújo explicó que la “desidia es tal que en los dos últimos años se hicieron dos modificaciones de crédito de 1,2 millones de euros para afrontar inversiones reales y el grado de ejecución, en los dos años, quedó en el 63%, es decir, ni siquiera son capaces de ejecutar aquello para lo que modifican un presupuesto eternamente prorrogado”. Insiste en que “hay una política económica que se resume en el famoso; tu ve haciendo, es decir, no existe planificación, no hay proyecto y no hay un modelo; lo único que hay es una dependencia absoluta de la Diputación”.

Por otra parte, criticó la “chapuza de que se reserven 6.392 euros para Protección Civil después de haber desmantelado la agrupación local y pasar a depender íntegramente del GES de Padrón, algo que el alcalde es incapaz de explicar”.