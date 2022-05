Respecto para as nosas mocións

Dende hai uns meses, estamos a ver como o noso traballo e esforzo de tantos anos, está sendo utilizado como modelo ante a falta de iniciativas por parte do outro grupo da oposición. Debemos estar facéndoo moi ben. Non o credes? Pois, seguide lendo.

En outubro de 2015, presentamos unha moción sobre o servizo de Transporte Asistencial, solicitando unha redución do cobro ou a súa gratuidade. No pleno, a única agrupación que apoiou a moción foi a nosa.

Cinco anos despois, en setembro de 2020, volvemos presentala pedindo a redución do 50 % do cobro para todos os desprazamentos. Un informe negativo da Secretaría-Intervención fixo que tivesemos que cambiar a solicitude por unha bonificación do 20%.

A nosa proposta saíu adiante aínda que non foi apoiada por todos os grupos. Sorprendentemente, en marzo de 2022, quen non apoiou nunca as nosas propostas, presentouna como propia.

Outra “idea inspiradora” foi o Regulamento do Punto Limpo e a Recollida de Voluminosos, que presentamos en novembro de 2017. Incluso facilitamos o traballo da administración redactando unha ordenanza onde aparece a recollida de voluminosos, en setembro de 2020. Aprobáronse ambas propostas.

A falta de ideas do outro grupo fixo que en xaneiro de 2022 presentaran esta mesma proposta, xa aprobada anteriormente en pleno.

En xaneiro de 2020, levamos a pleno unha moción solicitándolle a Deputación de Pontevedra á construción de aceras e medidas de seguridade na carretera de Viliquín (Dena). A nosa proposta foi aprobada.

A casualidade fixo que, en novembro de 2021, cambiando algunhas palabras, a nosa idea aparecera en boca doutros.

Queremos aclarar que nós respectamos o traballo dos demais, pero non se está respectando o noso. Non imos seguirlle o xogo a ninguén.

A partir de agora, imos absternos cada vez que se leven a pleno propostas xa presentadas por nós. Respecto” é o único que estamos pedindo.