Arousa, un lugar soñado para la náutica recreativa

El objetivo es que todo aquel que quiera visitar la comarca conozca las actividades náuticas que puede realizar, sea una excursión en kayak a Areoso hasta una inmersión en las inmediaciones de Rúa, pasando por la posibilidad de alquilar un velero para navegar por toda la ría. También mostrar a todos aquellos que cuentan con su propia embarcación el atractivo que tiene la navegación en el interior de la ría de Arousa, por delante de la cual “pasan en verano más de 400 embarcaciones de recreo diarias camino al Mediterráneo, cuando se podría captar gran parte de ese volumen”.

En ese afán cuentan con el apoyo de la Mancomunidade de O Salnés, que lleva años colaborando con Anan a través de su delegación en el norte, Northmarinas. Esa colaboración conllevó la celebración ayer de un encuentro con varios empresarios del sector para explicar las líneas maestras de esta iniciativa que pretende desestacionalizar el turismo a través de la naútica.

Carlos Sanlorenzo, responsable de Anan, no dudaba en apuntar ayer las cualidades “extraordinarias que posee la ría de Arousa para la navegación, que la pueden convertir en alternativa a un Mediterráneo que está totalmente colapsado”. Los datos que maneja Anam indican que la náutica recreativa se está convirtiendo en una de las grandes alternativas turísticas por “la libertad que ofrece”. De hecho, desde que se tocó fondo en la venta de embarcaciones en 2013, el sector no ha dejado de subir, experimentando un auténtico boom desde la pandemia. La mayor parte de esas embarcaciones vendidas, más del 90%, son de seis metros de eslora. La patronal del sector también destaca la gran cantidad de personas que han apostado, desde 2018, por realizar los diferentes cursos de titulados náuticos para poder manejar una embarcación.

Además del apartado turístico, Spain Sailing también tiene otra parte centrada en la formación. Uno de los grandes problemas con los que se encontró Northmarinas cuando comenzó a impulsar el Navega o Camiño, explica Federico Fernández-Trapa, fue que “había potencial pero faltaban empresas profesionalizadas”. Desde entonces se ha mejorado mucho “pero seguimos teniendo déficit de profesionales tanto en la navegación como en la reparación”, algo que se pretende solucionar con esta iniciativa. “Se trata de un proceso a largo plazo, de hacer ver que trabajar en el mar tiene futuro y cubrir una serie de profesiones que no están encontrando gente”.

Otra de las facetas que contempla el proyecto es la divulgación de una ría que “se vende sola y que, a cualquier turista que se la vendas, la va a comprar, porque permite navegar prácticamente todo el año, como en el Mediterráneo, por eso creemos que este proyecto puede funcionar muy bien”.

Aunque integrado dentro del proyecto Spain Sailing, Navega o Camiño continúa adelante y lo hará este año con su VII edición, que incluirá muchas novedades con respecto a la edición del pasado año.

La primera de ellas será el punto de partida, ya que se hará desde La Rochelle, en Francia, tras eliminarse las restricciones que obligaron a que el pasado año se partiese desde el País Vasco.

El interés que despierta el Camiño de Santiago es tal que, en el mes de diciembre, ya había un total de 25 embarcaciones anotadas para hacerlo desde el puerto francés, a las que se unirán otras cinco por el camino. Serán treinta las embarcaciones al no poder admitir más por las limitaciones de muchos de los puertos en los que van a atracar durante la travesía. La travesía se iniciará el próximo 24 de junio, con el objetivo de alcanzar Compostela el 14 de julio. Desde 2016, este camino se encuentra contemplado en la compostelana y ha ido creciendo poco a poco, siendo realizado el pasado año por más de 800 personas.

Una caravela portuguesa arribará a Vilagarcía en junio





El atractivo del Camino de Santiago es universal y a él se unen todo tipo de nacionalidades. Desde Portugal, el próximo 28 de mayo partirá una expedición desde el puerto de Vila Real de Santo Antonio, en dirección a Santiago, para realizar el camino por mar. Serán doce etapas por vía marítima emulando la Traslatio, que iniciarán el día 13 de junio en el puerto de Vilagarcía el 13 de junio. Bajo el epígrafe “Santiago chama-te. Vai com o vento”, el viaje cuenta con el patrocinio de la Presidência da República y recorrerá un total de 500 millas. La organización calcula que participarán una decena de embarcaciones, entre ellas, la caravela Vera Cruz. Se trata de una réplica exacta de las antiguas caravelas portuguesas que cruzaron los mares para descubrir nuevos mundos. En concreto, la Vera Cruz fue construida a principios de este siglo para celebrar los 500 años del descubrimiento de Brasil. La iniciativa, que está organizada por la colaboración entre Upstream Portugal-Valorização do Território y Fórum Oceano-Associação da Economia do Mar, a través de la Rede de Estações Náuticas, contará con cerca de 150 participantes, entre los que se encuentran nombres muy conocidos del deporte portugués, como es el caso del windsurfer madeirense João Rodrigues, el canoísta Fernando Pimenta o la regatista Joana Pratas. Para los portugueses será el nuevo y primer “Caminho Marítimo de Santiago”, un camino diseñado para complementar con el Camino Portugués convencional que atraviesa la comarca por Valga.